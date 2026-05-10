Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo

David Beckham je z ženo Victorio Beckham s svojim sproščenim pristopom k treningu navdušil oboževalce po vsem svetu in pokazal, da humor ostaja pomemben del njunega odnosa tudi po več desetletjih skupnega življenja.
Domači trening, ki je postal spletna zabava
V nedavnem videu iz domače telovadnice je David Beckham skupaj z Victorio Beckham izvajal vaje za moč.
Medtem ko se je Victoria osredotočila na pravilno izvedbo vaj, je David s kamero posnel zabaven trenutek, pri katerem je pozornost usmeril stran od treninga. "Mimogrede, res odlična frizura," je hudomušno dejal, medtem ko je kamero usmeril na Victorio, ki se je osredotočila na njeno zadnjico: "Odlično ... kar tako naprej ... Če sem iskren, lasje so videti neverjetno," pri čemer je očitno še naprej v šali usmerjal pozornost na njeno zadnjico.
Fitnes rutina slavnega para in življenjski slog
Beckhamova sta znana po svoji predanosti zdravemu življenjskemu slogu. Kot poroča britanski Vogue, Victoria redno kombinira fitnes vadbo z uravnoteženo prehrano, David pa ohranja kondicijo z različnimi funkcionalnimi vajami in športnimi aktivnostmi.
Strokovnjaki za športno vadbo z ameriškega portala Men's Health poudarjajo, da skupna vadba partnerjev pogosto izboljša motivacijo in doslednost pri doseganju fitnes ciljev.
