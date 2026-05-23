Zvezdnik drastično shujšal: 'Kar vidite, so posledice zdravljenja'

Igralec Dave Coulier je spregovoril o zahtevnem obdobju, v katerem se bori z več oblikami raka in posledicami intenzivnega zdravljenja. "Kar vidite, so posledice zdravljenja", je dejal. V videoizjavi na Instagramu je igralec pojasnil, da že dlje časa prejema vprašanja o svojem videzu in glasu. Zato je odkrito spregovoril o spremembah: "Nisem objavljal že kar nekaj časa in zadnjič, ko sem, ste nekateri rekli, da sem videti in zvenim drugače, in imate prav. To, kar vidite, so posledice obsežnega obsevanja." Pojasnil je, da je šlo za zdravljenje raka v predelu grla, zaradi katerega je imel obsežno radioterapijo, kar je vplivalo tudi na njegov govor in telesno težo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Izguba teže zaradi nezmožnosti prehranjevanja

Razkril je še, da je izgubil okoli dvajset kilogramov, ker več mesecev ni mogel uživati trde hrane. Kot je pojasnil v videu, ki ga povzema revija People, je bila izguba teže neposredna posledica zdravljenja in težav s požiranjem.

Dve diagnozi raka in zapleten potek zdravljenja

icon-expand Dave Coulier FOTO: Profimedia

Kot je zvezdnik razkril v oddaji NBC Today Show, so mu leta 2024 diagnosticirali agresivno obliko ne-Hodgkinovega limfoma. Pozneje je v intervjuju za Parade dejal, da je bil v remisiji, vendar se je bolezen v nadaljevanju njegove zdravstvene zgodbe ponovno zapletla. V zadnjem obdobju je bil diagnosticiran še z drugo obliko raka, povezano s HPV, imenovano P16-pozitivni orofaringealni ploščatocelični karcinom na bazi jezika. Ob odkritju drugega raka je dejal, da je bila nova diagnoza velik šok, saj je najprej verjel, da je prvi rak uspešno premagal.

Spremembe glasu zaradi obsevanja

V videu je še pojasnil, da je zdravljenje vplivalo tudi na njegov glas, ki je postal bolj hripav in oslabljen. Radioterapija v predelu glave in vratu lahko poškoduje tkiva, ki sodelujejo pri govoru, kar povzroči spremembe glasu, utrujen govor ali celo težave z izgovorjavo.

Pozitivno sporočilo kljub težki bolezni

icon-expand Dave Coulier FOTO: Profimedia

Kljub zahtevnemu obdobju je igralec poudaril, da je njegova napoved zdravljenja trenutno spodbudna in da ostaja optimističen. Dodal je še, da se še naprej ukvarja tudi z ustvarjalnimi projekti in svojimi podjetniškimi dejavnostmi, vključno z lastno spletno platformo. Poleg igralske kariere se občasno ukvarja tudi s stand-up nastopi in gostovanji na dogodkih, povezanih s serijo Polna hiša in njeno nadaljevalno različico Fuller House. Ne-Hodgkinov limfom je skupina rakavih bolezni, ki nastanejo v limfnem sistemu, torej v delu telesa, ki je ključen za imunsko obrambo. Pri tej bolezni pride do nenadzorovane rasti limfocitov (vrste belih krvničk), zaradi česar imunski sistem ne deluje pravilno in telo postane bolj dovzetno za okužbe in druge bolezni. HPV-povezan rak v predelu jezika in grla (orofaringealni rak) pa nastane v tkivih zadnjega dela ustne votline in žrela. Povezan je z okužbo s humanim papiloma virusom (HPV), ki lahko spremeni celice v tem predelu in povzroči njihovo nenadzorovano rast. Ta oblika raka lahko vpliva na govor, požiranje in dihanje, saj prizadene občutljiva področja v zgornjem delu dihal in prebavil.

Preberi še Umrl igralec, ki smo ga vsi dobro poznali

Preberi še Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka