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Danniella Westbrook
Zabava

Nekoč ena najlepših igralk, danes skoraj neprepoznavna

B.R.
08. 06. 2026 02.47
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Britanska igralka je nekoč veljala za eno najbolj prepoznavnih in priljubljenih zvezd, danes pa njena zgodba pogosto služi kot opozorilo o tem, kako hitro lahko slava in zasebni boji spremenijo življenje.

Danniella Westbrook je najbolj znana po vlogi Sam Mitchell v priljubljeni britanski nadaljevanki EastEnders, kjer je v 90. letih dosegla vrhunec kariere in postala eden najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov v Veliki Britaniji.

Danniella Westbrook
Danniella Westbrook FOTO: Profimedia

Vzpon do slave in zgodnji uspehi

Westbrookova je že zelo mlada začela igralsko kariero, najprej v oglasih in manjših televizijskih vlogah, nato pa je z vlogo v seriji EastEnders postala prava zvezda.

V poznih 90. letih je bila redna gostja naslovnic tabloidov, njeno življenje pa je bilo tesno povezano z glamurjem, slavo in medijsko pozornostjo.

Temna stran slave: odvisnost in posledice

Kot navajajo britanski mediji, se je njeno življenje začelo spreminjati, ko se je soočila z odvisnostjo od drog, kar je močno vplivalo tako na njeno kariero kot tudi na zdravje.

Sama je v preteklosti večkrat odkrito spregovorila o težkih posledicah, ki jih je pustila odvisnost, vključno z resnimi zdravstvenimi zapleti in poškodbami obraza.

Težave po lepotnih posegih

Poleg boja z odvisnostjo je prestala tudi več estetskih posegov, ki naj bi dodatno vplivali na njeno zdravje in videz. Kot poročajo tuji mediji, je imela zaradi zapletov po operacijah tudi resne posledice, ki jih je opisala kot izjemno težke.

"Imela sem luknjo v glavi," je v enem izmed intervjujev povedala zvezdnica, s čimer je želela opozoriti na resnost zapletov po posegih.

Dolgotrajna odvisnost od drog je po njenih besedah pustila tudi fizične posledice, med drugim izgubo zob, kar je dodatno vplivalo na njeno samozavest in javno podobo.

Danes živi bolj umirjeno življenje

Danes 52-letna igralka skuša svoje življenje obrniti v bolj stabilno smer. Občasno se še pojavlja v medijih in sodeluje v televizijskih projektih, hkrati pa odkrito govori o svoji preteklosti z namenom ozaveščanja o nevarnostih odvisnosti in pretiranih estetskih posegov.

Njena zgodba ostaja eden najbolj znanih primerov, kako lahko kombinacija slave, pritiska in osebnih težav popolnoma spremeni pot znane osebe.

Danniella Westbrook
Danniella Westbrook FOTO: Profimedia
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Viri: BBC, Daily Mail, The Sun, Mirror

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