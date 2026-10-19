Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?

Po poročanju ameriškega portala E! News sta se zvezdnika v sredo skupaj odpravila v priljubljeni lokal Say Yes v Hollywoodu. Čeprav se o njunem domnevnem razmerju govori že več tednov, niti Dakota niti Machine Gun Kelly govoric za zdaj nista javno potrdila.

Skupaj v javnosti, a ljubezni še ne priznavata

Dakota Johnson, zvezdnica filmov Petdeset odtenkov sive in Materialists, je za večerni izhod izbrala črno usnjeno jakno, bel kratek top in hlače. Machine Gun Kelly, s pravim imenom Colson Baker, je poskušal ostati čim bolj neopazen v črnih oblačilih, s kapuco čez glavo. Po poročanju E! News je bil glasbenik ob prihodu v lokal dobro razpoložen in je pozdravil mimoidočega, medtem ko mu je igralka sledila. Njuno skupno pojavljanje je le še eno v nizu srečanj, ki so v zadnjem času sprožila govorice o novi zvezdniški romanci. Javnost je postala pozornejša na njun odnos septembra, ko sta se skupaj pojavila v New Yorku, kmalu zatem pa je Dakota podprla glasbenika tudi na modnem dogodku v Milanu.

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Iskrica naj bi preskočila na poroki Taylor Swift

Po poročanju ameriških medijev naj bi se Dakota in Colson ponovno zbližala na julijski poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja. Čeprav sta se poznala že od prej, naj bi po srečanju začela pogosteje komunicirati in skupaj preživljati več časa. Vir, ki ga je citiral People, je poročal, da se njun odnos razvija iz prijateljstva v nekaj bolj romantičnega, vendar naj ga še ne bi uradno opredelila.

icon-expand Dakota Johnson in Taylor Swift na podelitvi nagrad MTV FOTO: AP

Za Dakoto je to novo poglavje po dveh odmevnih razmerjih

37-letna Dakota Johnson je bila pred tem skoraj osem let v zvezi s Chrisom Martinom, pevcem skupine Coldplay. Njuno razmerje, ki se je začelo leta 2017, se je končalo leta 2025. Pozneje so jo povezovali z glasbenikom Tuckerjem Pillsburyjem, znanim pod umetniškim imenom Role Model, vendar naj bi se tudi ta zveza končala v letu 2026.

Tudi Machine Gun Kelly ima za seboj odmevno ljubezensko zgodbo

Z igralko Megan Fox sta bila več let v razmerju z vmesnimi prekinitvami, leta 2022 sta se zaročila, konec leta 2024 pa sta se razšla. Skupaj imata hčerko Sago, glasbenik pa ima iz prejšnjega razmerja z Emmo Cannon še hčerko Casie.

icon-expand Megan Fox, Machine Gun Kelly FOTO: AP

Dakota je v nedavnem intervjuju za revijo Vogue z značilnim humorjem spregovorila tudi o svoji naklonjenosti glasbenikom. Ko so jo opozorili, da jih v svojem življenju pozna precej, je odgovorila, da so očitno oni tisti, ki so ji naklonjeni, nato pa priznala, da so tudi njej všeč. Ob tem se je pošalila, da pri glasbenikih obstaja tudi marsikaj, kar ji ni všeč. Ali sta Dakota Johnson in Machine Gun Kelly res začela novo ljubezensko zgodbo, bo pokazal čas. Njuna ponovna skupna pojavljanja pa so zagotovo dovolj, da so se začela ugibanja o enem najbolj nepričakovanih zvezdniških parov letošnje jeseni. Za zdaj ostaja najpomembnejše dejstvo, da njun odnos še ni javno potrjen.

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