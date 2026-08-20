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Dakota Johnson
Zabava

Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska

B.R.
20. 08. 2026 13.37
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Dakota Johnson je znova samska. Njena romanca z glasbenikom Role Modelom je trajala le okoli osem mesecev, njuna zveza pa naj bi se končala že pred časom.

Dakota Johnson in Role Model sta se razšla

36-letna igralka Dakota Johnson in 29-letni ameriški glasbenik Tucker Pillsbury, ki nastopa pod umetniškim imenom Role Model, naj bi končala svojo zvezo. Kot je poročal People, sta se razšla že pred časom, natančen datum razhoda pa ni znan. Nobeden od njiju se na novico za zdaj javno ni odzval.

Njuna zveza je bila od začetka precej zasebna, zato tudi njun razhod ni prišel z uradno objavo ali javnim sporočilom. Prve govorice o romanci so se pojavile decembra 2025, ko so ju opazili skupaj na večerji.

Dakota Johnson je znova samska.
Dakota Johnson je znova samska. FOTO: Profimedia

Romanca se je začela konec leta 2025

Johnsonova in Pillsbury sta bila prvič javno povezana decembra lani. Januarja 2026 so ju fotografi ponovno ujeli skupaj v Los Angelesu. Po poročanju TMZ sta bila takrat videti zelo povezana, kasneje pa so sledila še druga skupna druženja in javni trenutki.

Aprila je bilo razmerje očitno že precej bolj resno. Vir je takrat za People povedal, da med njima ne gre več zgolj za kratkotrajno romanco in da sta se spoznavala že od konca prejšnjega leta.

Pred kratkim sta še vedno delovala zaljubljeno

Prav zato je novica o razhodu nekoliko presenetljiva.

Še aprila so ju fotografi ujeli med izkazovanjem naklonjenosti v Los Angelesu, kjer sta bila videti zelo sproščena. TMZ je takrat objavil tudi fotografije njunega poljuba, kar je nakazovalo, da je njuna zveza še vedno trdna.

Še bolj zanimivo je, da je Dakota Johnson sodelovala pri glasbi svojega takratnega partnerja. Posodila je glas za govorjeni del njegove pesmi Love I You, kar je bilo eno redkih javnih povezav med njunima karierama.

Role Model je o njenem sodelovanju govoril tudi v intervjuju za Nylon, kjer je pojasnil, kako je igralka nepričakovano pristala na snemanje svojega dela. Po njegovih besedah je prišla v studio in svoj del posnela precej spontano.

29-letni ameriški glasbenik Tucker Pillsbury
29-letni ameriški glasbenik Tucker Pillsbury FOTO: Profimedia

Za Dakoto Johnson je to še en konec pomembne romance

Johnsonova je bila s Chrisom Martinom v razmerju od leta 2017, njuna zveza pa je bila večkrat prekinjena in ponovno obujena. Leta 2020 naj bi se tudi zaročila, vendar sta se po več letih dokončno razšla junija 2025.

Zveza z Role Modelom je sledila le nekaj mesecev pozneje. Po informacijah, ki jih je takrat pridobil People, je bila igralka po prejšnjem dolgem razmerju pri novi romanci previdna in si je želela stvari razvijati počasi.

Viri: People, TMZ, E! News, Goss.ie, The News International

Dakota Johnson Role Model razhod zvezdnice ljubezensko življenje
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