Po 18 letih zakona nova ljubezen

Dolgotrajna ločitev in boj za premoženje

Kot so poročali na spletni strani Daily Mail, je Christine Baumgartner maja 2023 vložila zahtevo za ločitev od Kevina Costnerja. Par se je na sodišču spopadel glede skrbništva in preživnine. Christine je sprva zahtevala okoli 250 tisoč evrov mesečno, da bi otrokom zagotovila luksuzen življenjski standard. Sodišče je zahtevo označilo za pretirano in določilo mesečno preživnino 65 tisoč evrov ter 2 milijona evrov poravnave. Med ločitvenim postopkom so si prizadevali, da bi otrokom zagotovili stabilno življenje, čeprav so mediji opisovali postopke kot burne in čustveno zahtevne.

icon-expand Christine Baumgartner in Kevin Costner FOTO: AP

Nova ljubezen: previden pristop

Po ločitvi se je Kevin povezal z režiserko Kelly Noonan (46), nekdanjo soprogo milijarderja Aleca Goresa. Kot so zapisali na spletni strani People, sta se spoznala prek skupnih prijateljev. Čeprav ne skrivata zveze, je Kevin po navedbah virov previden in ne želi hiteti z novim razmerjem. Kelly se je prav tako ločila istega leta kot igralec, zato sta po poročanju medijev drug drugemu nudila veliko čustvene opore.

Christine že v novem razmerju

Medtem ko zvezdnik počasi uživa v novi zvezi, se je njegova bivša žena Christine že januarja 2024 pojavila z novim partnerjem, finančnikom Joshom Connerjem, ki je bil dolgo Kevinov sosed in prijatelj. Zvezdnik naj bi celo že pred ločitvijo sumil, da med njima obstaja več kot le prijateljstvo. Par se je zaročil v začetku leta 2025, oktobra istega leta pa se je poročil v vinogradih Santa Barbare, obkrožen z družino in prijatelji. Josh ima za seboj en zakon in tri otroke, Christine pa je bila od njega mlajša eno leto.

Prijatelji mu stojijo ob strani

Viri blizu igralca pravijo, da je večina skupnih prijateljev stala na Kevinovi strani. "Kevinovi pravi prijatelji so prekinili stike s Christine in Joshom in ne bi prišli na poroko, niti če bi bili povabljeni. Njihova zvestoba Kevinu je neomajna."