Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo

Christina Aguilera je z izbiro oblačil, saj se je pojavila v drzni črni usnjeni obleki z globokim izrezom, dvignila temperaturo marsikateremu moškemu. Po poročanju revije Vogue je bil njen videz eden najbolj komentiranih trenutkov večera.
Obleka z globokim izrezom in strukturiranim krojem je ustvarila močan kontrast med klasično glamuroznostjo in sodobnim modnim minimalizmom.
Strokovnjaki za rdečo preprogo so izpostavili, da je Aguilera s tem videzom ponovno utrdila svoj status modne ikone, ki se ne boji eksperimentiranja, kar je posebej izpostavil tudi People Magazine v svojem poročanju o dogodku.
Breakthrough Prize Ceremony kot modna platforma
Breakthrough Prize Ceremony, ki slavi dosežke v znanosti, je v zadnjih letih postal tudi pomemben modni dogodek, kjer se srečujeta svet znanosti in zabavne industrije. Kot poroča Vanity Fair, rdeča preproga tega dogodka pogosto tekmuje z najbolj prestižnimi filmskimi dogodki, saj privablja številne svetovne zvezdnike.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV