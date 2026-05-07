Cene Prevc
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji

07. 05. 2026 10.13
Slovenski smučarski skakalec Cene Prevc je dve leti po poroki z ženo Julijo Patricijo končno odpotoval na medene tedne. Romantično potovanje sta preživela v Indoneziji, kjer sta obiskala Bali, Lombok in otoke Gili ter združila raziskovanje tropskih krajev, narave in aktivnosti v naravi.

Cene Prevc se je z Julijo Patricijo poročil 11. maja 2024 v Tržiču, kjer je v krogu družine in prijateljev obeležil pomemben življenjski mejnik. Par je po poroki zaradi obveznosti medene tedne prestavil na kasnejši čas, a zdaj sta končno odpotovala; odločila sta se za Indonezijo.

Sanjsko potovanje po Indoneziji

Cene in Julija Patricija sta se odpravila v eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu. Indonezija je znana po svojih tropskih otokih, vulkanih in bogati kulturi, kar vsako leto privablja milijone obiskovalcev.

Na Baliju sta raziskovala templje, riževa polja in plaže, ki so po navedbah turističnih vodnikov med najbolj obiskanimi v jugovzhodni Aziji. Bali je znan tudi kot otok bogov, kjer se prepletata duhovnost in naravna lepota.

Kot poročajo turistični portali, je Lombok nekoliko mirnejša alternativa Baliju, a ponuja še bolj neokrnjeno naravo in čudovite razglede na vulkan Rinjani, enega najvišjih vulkanov v Indoneziji.

Otoki Gili in stik z naravo

Cene Prevc z ženo Julijo FOTO: osebni arhiv Ceneta Prevca

Otoki Gili (Air, Meno in Trawangan) so znani po kristalno čistem morju in bogatem morskem življenju.

Po navedbah turističnih vodnikov je plavanje z želvami ena najbolj priljubljenih aktivnosti na tem območju, saj obiskovalci pogosto naletijo na morske želve tik ob obali.

Par je izkoristil priložnost tudi za raziskovanje podvodnega sveta, sproščanje na plaži in uživanje v mirnem otoškem vzdušju.

Vulkan Rinjani kot vrhunec avanture

Eden najbolj zahtevnih delov potovanja je bil zagotovo vzpon na vulkan Rinjani na otoku Lombok. Gre za drugi najvišji vulkan v Indoneziji, ki je znan po zahtevnih pohodniških poteh in spektakularnih razgledih.

Kot navajajo turistični viri, je vzpon na Rinjani fizično naporen, vendar nagrajen z razgledi na kratersko jezero in okoliške otoke, kar velja za eno najbolj impresivnih naravnih doživetij v regiji.

Prevc se je v svoji karieri uveljavil kot eden najbolj prepoznavnih slovenskih smučarskih skakalcev, pri čemer je dosegel več uvrstitev med najboljše na tekmah svetovnega pokala in pomembno prispeval k ekipnim uspehom slovenske reprezentance.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Cene Prevc Indonezija medeni tedni potovanja smučarski skakalci potovanje Lombok smučarski skoki
