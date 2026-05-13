Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Cara Delevingne na pariškem tednu mode.
Zabava

Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo

B.R.
13. 05. 2026 02.39
0

Cara Delevingne že več let velja za eno najbolj odprtih in prepoznavnih zvezdnic Hollywooda, ki brez zadržkov govori o svojem zasebnem življenju. Njene izjave o odnosih in privlačnosti pogosto sprožijo veliko pozornosti, še posebej zaradi njenih odmevnih ljubezenskih povezav z znanimi osebnostmi iz sveta zabave.

Britanska igralka in model Cara Delevingne je v več intervjujih poudarila, da ne želi svojega ljubezenskega življenja skrivati ali omejevati z oznakami. Kot je v preteklosti izpostavila za Vogue, ji je pomembno, da ostaja zvesta sama sebi, tudi če to pomeni večjo izpostavljenost medijem.

Pogosto poudarja tudi, da ljubezni ne želi omejevati z definicijami. Zanjo so odnosi predvsem stvar povezanosti, energije in iskrenosti, ne pa družbenih oznak. V izjavi pa je priznala tudi, da so njena 'šibkost' heteroseksualne ženske.

Cara Delevingne in Margot Robbie sta prijateljici vse od snemanja filma Odred odpisanih.
Cara Delevingne in Margot Robbie sta prijateljici vse od snemanja filma Odred odpisanih. FOTO: Profimedia

Odmevne zveze in povezave v preteklosti

Zvezdnica je bila v preteklosti povezana z več znanimi osebnostmi iz sveta filma, glasbe in mode.

Ena njenih najbolj znanih zvez je bila z igralko Ashley Benson, zvezdnico serije Pretty Little Liars. Njuna zveza je bila v javnosti zelo odmevna, saj sta dolgo časa veljali za enega najbolj prepoznavnih parov v svetu slavnih. Po poročanju revije People sta se razšli po približno dveh letih zveze.

Pred tem so jo mediji pogosto povezovali tudi z glasbenico St. Vincent (Anne Erin Clark). Njuna zveza je bila deležna velike pozornosti, saj sta obe znani osebnosti iz sveta umetnosti in glasbe. Kot poroča ELLE, sta veljali za enega bolj vplivnih in zanimivih parov v obdobju, ko sta bila skupaj.

Poleg tega so tabloidi Caro Delevingne v preteklosti povezovali še z nekaterimi znanimi imeni iz Hollywooda, med drugim z igralcem Jackom O'Connellom, glasbenikom Harryjem Stylesom in igralko Michelle Rodriguez.

82-letnica je zaljubljena v več kot 30 let mlajšo žensko
Preberi še
82-letnica je zaljubljena v več kot 30 let mlajšo žensko

Basistka skupine Maneskin ljubi to lepotico
Preberi še
Basistka skupine Maneskin ljubi to lepotico
Cara Delevingne hollywood zvezdniške zveze ljubezen zasebno življenje ljubezensko življenje zvezdnice odnosi zvezdniki šovbiznis
Glasba

Veste, kaj pomenijo tetovaže teh hrvaških deklet? Za njimi se skriva močna zgodovina

Glasba

Vroča Patricija dviguje temperaturo

24ur.com Cara Delevingne: Po težkem razhodu sem nekaj časa živela pri Taylor Swift
Moskisvet.com To je najlepša ženska vseh časov
Moskisvet.com Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
Moskisvet.com Razgaljena zvezdnica osvaja italijanske ulice
Zadovoljna.si Slavna Turkinja, v katero se je zagledal tudi Brad Pitt, je ponovno zaljubljena
24ur.com Pamela Anderson: Koristi mi, da sem prvič v življenju samska
Zadovoljna.si Izpoved: Kako je biti 40-letna devica v Hollywoodu?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703