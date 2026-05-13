Moja 'šibkost' so heteroseksualne ženske: Zvezdnica presenetila z izjavo

Pogosto poudarja tudi, da ljubezni ne želi omejevati z definicijami. Zanjo so odnosi predvsem stvar povezanosti, energije in iskrenosti, ne pa družbenih oznak. V izjavi pa je priznala tudi, da so njena 'šibkost' heteroseksualne ženske.

Britanska igralka in model Cara Delevingne je v več intervjujih poudarila, da ne želi svojega ljubezenskega življenja skrivati ali omejevati z oznakami. Kot je v preteklosti izpostavila za Vogue , ji je pomembno, da ostaja zvesta sama sebi, tudi če to pomeni večjo izpostavljenost medijem.

Zvezdnica je bila v preteklosti povezana z več znanimi osebnostmi iz sveta filma, glasbe in mode.

Ena njenih najbolj znanih zvez je bila z igralko Ashley Benson, zvezdnico serije Pretty Little Liars. Njuna zveza je bila v javnosti zelo odmevna, saj sta dolgo časa veljali za enega najbolj prepoznavnih parov v svetu slavnih. Po poročanju revije People sta se razšli po približno dveh letih zveze.

Pred tem so jo mediji pogosto povezovali tudi z glasbenico St. Vincent (Anne Erin Clark). Njuna zveza je bila deležna velike pozornosti, saj sta obe znani osebnosti iz sveta umetnosti in glasbe. Kot poroča ELLE, sta veljali za enega bolj vplivnih in zanimivih parov v obdobju, ko sta bila skupaj.

Poleg tega so tabloidi Caro Delevingne v preteklosti povezovali še z nekaterimi znanimi imeni iz Hollywooda, med drugim z igralcem Jackom O'Connellom, glasbenikom Harryjem Stylesom in igralko Michelle Rodriguez.