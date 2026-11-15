Zvezdnik po 22 letih zakona našel 24 let mlajšo: razkril nenavadno zahtevo mlajše partnerice

Cameron Mathison je srečo našel ob 24 let mlajši partnerici

Igralec Cameron Mathison, ki ga gledalci poznajo predvsem iz serije General Hospital, je spregovoril o svojem novem razmerju s Taelyr Robinson. Med njima je 24 let starostne razlike, vendar pravi, da imata kljub temu veliko skupnega. O novi ljubezni je spregovoril v podkastu I Do, Part 2, kjer je razkril tudi nekaj podrobnosti o njunem spoznavanju. Kot poroča ameriški portal Us Weekly, sta se spoznala aprila 2026 prek aplikacije za zmenke Raya, njuno razmerje pa sta septembra tudi javno potrdila na Instagramu. Mathison svoje partnerice ne skriva in o njej govori z veliko naklonjenostjo. Opisal jo je kot prijazno, zabavno, pametno, pustolovsko in zelo podporno žensko. Priznal je tudi, da ga je presenetilo, koliko skupnih interesov sta našla.

icon-expand Igralec Cameron Mathison FOTO: Profimedia

Instagram je zanjo pomemben, sam pa je bolj zadržan

Čeprav se dobro razumeta, imata nekoliko drugačen pogled na objavljanje zasebnih trenutkov na družbenih omrežjih. Mathison je priznal, da je sam po naravi bolj zaseben, medtem ko je njegovi 33-letni partnerici pomembno, da je njuna zveza vidna tudi na Instagramu. Običajno sem bolj zadržan, ona pa je mlajša od mene. Instagram je pomemben in pomembno je tudi, da je zveza tam uradno potrjena. Mislim, da je to pomembnejše predvsem mlajšim generacijam, je pojasnil igralec. Dodal je, da se ob tem uči prilagajanja in sklepanja kompromisov. Sam sicer nima težav s tem, da razmerje pokažeta javnosti, čeprav mu takšen način izražanja naklonjenosti ni tako blizu kot njegovi partnerici. Razlika med njima torej ni toliko v razumevanju odnosa, temveč predvsem v tem, koliko zasebnega življenja želita deliti z drugimi.

Po 22 letih zakona se je znova podal v svet zmenkov

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Nova ljubezenska zgodba prihaja po precej velikem življenjskem preobratu. Cameron Mathison in njegova nekdanja žena Vanessa sta julija 2024 sporočila, da se po 22 letih zakona razhajata. V skupni izjavi, ki jo je takrat objavil ameriški portal People, sta poudarila, da se razhajata z medsebojnim spoštovanjem in hvaležnostjo za skupna leta. V ospredju naj bi tudi po ločitvi ostala njuna otroka. Ponovno spoznavanje ljudi in zmenki so bili za igralca precej nenavadna izkušnja. Po tako dolgem razmerju se je namreč znašel v povsem drugačnem svetu, v katerem so pomembno vlogo prevzele tudi aplikacije za spoznavanje. V pogovoru za podkast je priznal, da je sprva spoznal več zanimivih žensk, vendar mu takšen način zmenkovanja ni najbolj ustrezal. Šele ob Taelyr naj bi začutil, da bi lahko znova zgradil resnejše razmerje.

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Ali razmišljata tudi o poroki in otrocih?

Njuna zveza očitno ni zgolj kratkotrajna romanca. Mathison je v pogovoru za revijo Soap Opera Digest razkril, da je po novi ljubezenski izkušnji znova pripravljen razmišljati tudi o poroki. Še več, odprl je tudi vprašanje morebitnih otrok. Taelyr si jih namreč želi, igralec pa je priznal, da je to zanjo pomembna življenjska želja. Sam je sprva menil, da si družine ne želi več širiti, vendar je pripravljen o tej možnosti razmisliti. Ob tem se zaveda, da gre za veliko odločitev. Pri 57 letih na prihodnost gleda drugače kot njegova 33-letna partnerica, zato se o takšnih vprašanjih pogovarjata in skušata najti skupno pot.

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