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Burak Özçivit
Zabava

Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec

B.R.
16. 07. 2026 08.58
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Turški igralec, ki je postal svetovno znan kot Bali-beg v priljubljeni seriji Sulejman Veličastni, je znova v središču pozornosti. Tokrat ne zaradi nove vloge, ampak zaradi fotografij z dopusta, na katerih je pokazal bolj sproščeno in naravno podobo.

Burak Özçivit velja za enega najbolj priljubljenih turških igralcev, ki je dolga leta veljal tudi za enega največjih lepotcev televizijskih ekranov. Njegova podoba iz serij Sulejman Veličastni in Moja boš je osvojila številne oboževalke po vsem svetu.

Burak Özçivit
Burak Özçivit FOTO: Profimedia

Tokrat pa so pozornost pritegnile njegove počitniške fotografije. Igralca so paparaci ujeli med sproščenim oddihom v turškem letovišču Bodrum, kjer je užival z ženo Fahriye Evcen in njunima otrokoma. Na fotografijah je bil brez filmskega videza in popolnoma sproščen – v kopalkah, brez posebnega poziranja in brez skrivanja telesa.

Kot poroča turški časnik Sözcü, so uporabniki družbenih omrežij hitro opazili, da je igralec v primerjavi z obdobjem, ko je snemal zgodovinske serije, pridobil nekaj kilogramov, predvsem okoli trebuha.

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Fotografije so na družbenih omrežjih sprožile številne odzive

Nekateri uporabniki so komentirali njegovo spremenjeno postavo, drugi pa so stopili v bran igralcu in poudarili, da gre za povsem normalen videz človeka, ki uživa na dopustu.

Med komentarji so se pojavile tudi šaljive pripombe:

"Oženil se je," se je pošalil eden od uporabnikov.

Drugi je zapisal: "Vedno sem si želel biti kot on, zdaj sem dočakal, da je on kot jaz."

Nekateri so za spremembo v šali "obtožili" njegovo ženo Fahriye Evcen in zapisali, da očitno dobro kuha. Spet drugi so poudarili, da je Burak kljub nekaj dodatnim kilogramom še vedno izjemno privlačen.

"Človek iz mesa in krvi. Morda je med dopustom dobil malo trebuha, vendar je še vedno neprekosljivo lep," se je glasil eden izmed komentarjev.

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Od Bali-bega do enega najbolj priljubljenih turških igralcev

Burak Özçivit je širšo prepoznavnost dosegel z vlogo Bali-bega v zgodovinski seriji Sulejman Veličastni, kjer je igral Malkoçoluja Bali Bega. Vloga ga je izstrelila med največje zvezde turške televizije.

Pozneje je uspeh nadaljeval tudi z glavno vlogo Kemala v seriji Moja boš, ki je postala priljubljena tudi zunaj Turčije. Zaradi videza, igralskega talenta in karizme je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov turških nadaljevank.

Revija People en Español je že pred leti poročala, da je igralec med počitnicami pogosto delil bolj zasebne trenutke z družino, pri čemer so njegove objave na družbenih omrežjih redno pritegnile veliko pozornosti oboževalcev.

Burak Özçivit tako ostaja ena največjih zvezd turške televizije. Nekaj dodatnih kilogramov očitno ni spremenilo dejstva, da ga milijoni gledalcev še vedno vidijo kot svojega najljubšega Bali-bega.

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Viri: Sözcü, Mondo, People en Español, Türkiye Today

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Burak Özçivit Bali-beg Sulejman Veličastni turški igralci estrada turški igralec turške serije slavni
Film/tv

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