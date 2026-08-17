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Bruce Willis
Zabava

Bruce Willis znova v javnosti: čustveni trenutki na poroki hčerke

B.R.
17. 08. 2026 14.09
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Zvezdnik se je po dolgem času znova pojavil na fotografijah, ki so prišle v javnost. 71-letni igralec je bil med gosti na poroki svoje hčerke, kjer je nastala tudi ganljiva fotografija z nevesto in njenim možem. Za zvezdnika je bil to redek javni trenutek po diagnozi frontotemporalne demence.

Bruce Willis na poroki hčerke Tallulah

Legendarni Bruce Willis se je udeležil poroke svoje najmlajše hčerke Tallulah Willis in glasbenika Justina Aceeja. Par se je poročil na posestvu družine v kraju Hailey v ameriški zvezni državi Idaho.

Med objavljenimi fotografijami pa je tudi črno-bela podoba, na kateri nekdanji igralec objema hčerko, medtem ko njen mož drži igralčevo roko. Tallulah je ob fotografiji zapisala, da je šlo za nežen trenutek z očetom in Justinom na začetku poročnega vikenda, poroča Entertainment Weekly.

Prav ta fotografija je pritegnila posebno pozornost, saj se je Willis v zadnjih letih večinoma umaknil iz javnosti. Njegova družina je njegovo zdravstveno stanje večkrat opisala kot zelo zahtevno, zato so vsakršne nove fotografije igralca deležne velikega zanimanja.

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Tallulah Willis se je poročila v družinskem domu

Tallulah Willis, ki je stara 32 let, je z Justinom Aceejem usodni da izrekla na posestvu, kjer je odraščala. Kot je povedala za Vogue, ima kraj zanjo poseben pomen, saj ga povezuje z občutkom svobode in otroštvom.

Par se je zaročil decembra 2024, poroka pa je sledila skoraj dve leti pozneje. Vogue je razkril, da sta se Tallulah in Justin prvič povezala prek aplikacije za zmenke, njun prvi osebni stik pa se je zgodil v Los Angelesu.

Na poroki so bili poleg Brucea Willisa tudi Tallulahina mama Demi Moore ter sestri Rumer in Scout Willis. Družina se je tako zbrala ob pomembnem trenutku, ki je imel za Tallulah še posebno čustveno težo.

Bruce Willis in Demi Moore
Bruce Willis in Demi Moore FOTO: Profimedia

Bruce Willis se je zaradi bolezni umaknil iz igranja

Willisova družina je leta 2022 prvič javno razkrila, da ima igralec afazijo, zaradi katere je imel težave z govorom in sporazumevanjem. Takrat je bilo potrjeno tudi, da se umika iz igralskega poklica.

Leta 2023 je družina sporočila, da se je njegovo stanje razvilo v frontotemporalno demenco. Guardian je takrat poročal, da so družinski člani pojasnili, da so težave z govorom le eden od simptomov bolezni.

Diagnozo je družina objavila v skupni izjavi, ki jo je delila tudi prek Združenja za frontotemporalno degeneracijo. Reuters je takrat poročal, da je šlo za natančnejšo diagnozo po predhodni diagnozi afazije.

Frontotemporalna demenca prizadene predvsem čelne in senčne dele možganov ter lahko vpliva na govor, vedenje, osebnost in druge sposobnosti. Bolezen je še posebej pomembna v Willisovem primeru, ker se je pojavila razmeroma zgodaj v njegovem življenju.

Družina ostaja ob njem

Willisovo družino danes sestavljajo njegova nekdanja žena Demi Moore, s katero ima tri hčerke, in sedanja žena Emma Heming Willis, s katero ima še dve hčerki. Prav družina je v zadnjih letih postala osrednji del njegovega življenja.

Emma Heming Willis je že v preteklosti poudarila, da demenca ne prizadene samo osebe z diagnozo, temveč celotno družino. Washington Post je leta 2023 poročal o njenem javnem govorjenju o zahtevnosti bolezni in vplivu, ki ga ima na bližnje.

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Viri: Vogue, People, Entertainment Weekly, The Independent, The Guardian, Reuters, Washington Post

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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