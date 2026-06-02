Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost

Sestre Nader v središču pozornosti na Miami Swim Weeku

Kolumbijska luksuzna znamka kopalk je predstavila svojo novo linijo kopalk, v kateri so glavno vlogo prevzele sestre Nader. Na enem najodmevnejših modnih dogodkov leta so tako sestre – Brooks Nader, Mary Holland Nader, Grace Ann Nader in Sarah Jane Nader – navdušile vse okoli sebe. Fotografije sester Nader v bikinijih so hitro zaokrožile tudi po družbenih omrežjih, kjer so zbrale številne odzive modnih navdušencev in oboževalcev.

icon-expand Sestre Nader povzročile pravo senzacijo FOTO: Profimedia

Kdo je Brooks Nader?

Najbolj prepoznavna med sestrami je Brooks Nader, ameriška manekenka, ki je mednarodno slavo dosegla leta 2019 po zmagi na tekmovanju Sports Illustrated Swim Search. Pozneje je postala eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov revije Sports Illustrated Swimsuit in se pojavila tudi na njeni naslovnici. Njena kariera se je v zadnjih letih hitro razvijala, danes pa velja za eno najuspešnejših ameriških manekenk svoje generacije.

Tudi preostale sestre gradijo uspešne kariere

Brooks ni edina članica družine, ki je uspela v modni industriji. Mary Holland, Grace Ann in Sarah Jane Nader so prav tako uspešne manekenke in vplivnice, ki jih na družbenih omrežjih spremlja več sto tisoč sledilcev. Njihova priljubljenost je še dodatno narasla po začetku resničnostne serije Love Thy Nader, ki prikazuje njihovo zasebno življenje, karierne izzive in družinske odnose.

Primerjave s Kardashianovimi

Zaradi močne prisotnosti na družbenih omrežjih, uspešnih modnih kampanj in resničnostnega šova številni ameriški mediji sestre Nader primerjajo z družino Kardashian. Tudi njihova oddaja Love Thy Nader je zaradi poudarka na družinskem življenju, modi in glamurju pogosto deležna primerjav z zgodnjimi sezonami priljubljene serije Keeping Up With the Kardashians.

icon-expand Sestre Nader FOTO: Profimedia

