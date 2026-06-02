Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost

B.R.
02. 06. 2026 08.40
3

Slavne sestre so na letošnjem Miami Swim Weeku znova dokazale, zakaj sodijo med najbolj prepoznavne obraze ameriške modne scene. Atraktivni videzi v bikinijih in sodelovanje z luksuzno znamko so poskrbeli za veliko pozornosti na družbenih omrežjih.

Sestre Nader v središču pozornosti na Miami Swim Weeku

Kolumbijska luksuzna znamka kopalk je predstavila svojo novo linijo kopalk, v kateri so glavno vlogo prevzele sestre Nader. Na enem najodmevnejših modnih dogodkov leta so tako sestre – Brooks Nader, Mary Holland Nader, Grace Ann Nader in Sarah Jane Nader – navdušile vse okoli sebe.

Fotografije sester Nader v bikinijih so hitro zaokrožile tudi po družbenih omrežjih, kjer so zbrale številne odzive modnih navdušencev in oboževalcev.

Sestre Nader povzročile pravo senzacijo FOTO: Profimedia

Kdo je Brooks Nader?

Najbolj prepoznavna med sestrami je Brooks Nader, ameriška manekenka, ki je mednarodno slavo dosegla leta 2019 po zmagi na tekmovanju Sports Illustrated Swim Search. Pozneje je postala eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov revije Sports Illustrated Swimsuit in se pojavila tudi na njeni naslovnici.

Njena kariera se je v zadnjih letih hitro razvijala, danes pa velja za eno najuspešnejših ameriških manekenk svoje generacije.

Tudi preostale sestre gradijo uspešne kariere

Brooks ni edina članica družine, ki je uspela v modni industriji. Mary Holland, Grace Ann in Sarah Jane Nader so prav tako uspešne manekenke in vplivnice, ki jih na družbenih omrežjih spremlja več sto tisoč sledilcev.

Njihova priljubljenost je še dodatno narasla po začetku resničnostne serije Love Thy Nader, ki prikazuje njihovo zasebno življenje, karierne izzive in družinske odnose.

Primerjave s Kardashianovimi

Zaradi močne prisotnosti na družbenih omrežjih, uspešnih modnih kampanj in resničnostnega šova številni ameriški mediji sestre Nader primerjajo z družino Kardashian. Tudi njihova oddaja Love Thy Nader je zaradi poudarka na družinskem življenju, modi in glamurju pogosto deležna primerjav z zgodnjimi sezonami priljubljene serije Keeping Up With the Kardashians.

Sestre Nader FOTO: Profimedia
Viri: People Magazine, E! News, Page Six

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aljoteam 02. 06. 2026 12.47
Preden sem prebral članek, sem vedel, da so ali Američanke ali Britanke, kako je to možno :)
YouRangMyLord 02. 06. 2026 12.35
druga, tretja in četrta na fotki - silikonske žoge na prsnem košu
golika 02. 06. 2026 11.56
Nič posebnega
