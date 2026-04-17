Provokativna prosojna majica sprožila vroče odzive po drami z bivšim

Drzen modni videz, ki je sprožil razprave

Po poročanju ameriških zabavnih medijev je Brooks Nader s svojim nastopom znova sprožila razprave o meji med modo, provokacijo in osebnim izrazom. Njen prosojen top z napisom "Like a Virgin" je hitro postal viralna tema na družbenih omrežjih. Modni uredniki, ki jih povzema Vogue US, poudarjajo, da gre za tipičen primer t. i. "statement fashion", kjer zvezdniki z oblačili izražajo osebno sporočilo, ne le estetskega videza.

Izjave Gleba Savčenka in medijski učinek

Dogodek je dodatno odmeval v času, ko so se v javnosti pojavile tudi izjave njenega bivšega partnerja Gleba Savčenka. Po poročanju več ameriških zabavnih portalov naj bi bile njegove izjave ostre in osebno usmerjene, kar je še povečalo zanimanje za njene javne nastope.

Primerjave s Pamelo Anderson in estetiko serije Obalna straža

Po poročanju Entertainment Weekly in drugih ameriških medijev se Brooks Nader vse pogosteje primerja s Pamelo Anderson, predvsem zaradi njenega statusa sodobnega seks simbola in močne vizualne identitete. Dodatno težo tem primerjavam daje dejstvo, da Nader nastopa v Baywatch reboot seriji, kjer igra lik Selene. Prav ta povezava jo umešča v isto estetsko linijo kot originalne ikone serije Obalna straža, med katerimi je najbolj znana Pamela Anderson. Modni analitiki pri Harper's Bazaar jo zato opisujejo kot "novo generacijo Baywatch ikone" ali celo "sodobno različico Pamele Anderson v digitalni dobi".

FOTO: Profimedia 1 / 8 Brooks Nader















Preberi še Baywatch se vrača in prve fotografije so bolj vroče kot kadarkoli