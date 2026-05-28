Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić

Po navedbah virov naj bi bila Anđela Ignjatović oziroma Breskvica že več kot mesec dni v skrivni zvezi z vplivnim in premožnim poslovnežem iz Beograda, ki velja za enega najbolj zaželenih samskih moških v srbski prestolnici.

Skrivnostni poslovnež naj bi bil znano ime beograjskega nočnega življenja

icon-expand Breskvica na bi bila znova zaljubljena.

Kot poročajo srbski mediji, naj bi bil novi partner mlade pevke lastnik uspešnega podjetja iz Beograda, znan pa naj bi bil predvsem po razkošnem življenjskem slogu in pogostih obiskih prestižnih klubov. "Skupaj sta zagotovo že več kot mesec dni. Verjetno sta se spoznala med večernim izhodom, saj je on pogosto prisoten v beograjskih klubih in precej znan v tamkajšnji družbi," je za medije razkril anonimni vir. Po istih informacijah naj bi bil novi izbranec star okoli trideset let in naj bi živel v enem izmed luksuznih naselij na Novem Beogradu. Čeprav naj bi bil v preteklosti povezan z več znanimi lepoticami, svoje zasebno življenje praviloma skriva pred očmi javnosti. Tudi Breskvica govoric za zdaj še ni komentirala. Na družbenih omrežjih ostaja skrivnostna, zato oboževalci ugibajo, ali je pevka po razhodu res ponovno zaljubljena.

Pred kratkim so jo povezovali tudi z Luko Dončićem

To sicer ni prvič v zadnjih mesecih, da se je Breskvica znašla v središču ljubezenskih govoric. Pred časom so jo številni mediji in uporabniki družbenih omrežij povezovali tudi s slovenskim košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem. Govorice so se začele širiti po tem, ko naj bi Dončić na Instagramu všečkal nekaj njenih fotografij, ob tem pa so se pojavila tudi ugibanja o njegovem domnevnem razhodu z dolgoletno partnerico Anamario Goltes. Na spletu so se hitro pojavile teorije, da naj bi bila prav Breskvica nova ljubezen slovenskega košarkarja, nekateri pa so celo namigovali, da naj bi bila razlog za konec njegove zveze. Govorice so dodatno podžgali zapisi na družbenih omrežjih in Redditu, kjer so uporabniki razpravljali o njunem domnevnem razmerju. Pevka je pozneje vse skupaj zanikala in poudarila, da gre zgolj za spletna ugibanja. V enem izmed podkastov je dejala, da ljudje prehitro sklepajo na podlagi všečkov na družbenih omrežjih ter da so jo v zadnjem času povezovali skoraj z vsakim.

Konec petletne zveze presenetil oboževalce

Novica o njenem razhodu z Nemanjom je sicer močno presenetila oboževalce, saj sta veljala za enega najbolj usklajenih mladih parov na regionalni javni sceni. Nemanja, ki je zaposlen v policiji, je bil z Breskvico v zvezi približno pet let, po navedbah virov pa težave med njima niso nastale čez noč. "Že nekaj časa se nista več skupaj pojavljala v javnosti, zato so mnogi opazili, da se nekaj dogaja. Poskusila sta svoji zvezi dati še eno priložnost, vendar ni več delovalo, zato sta se odločila za razhod," je za srbske medije povedal vir blizu pevki. Čeprav naj bi se uradno razšla že pred približno dvema mesecema, naj bi Breskvica novico dolgo uspešno skrivala pred javnostjo.

Ena najbolj priljubljenih mladih zvezdnic na Balkanu

Anđela Ignjatović Breskvica v zadnjih letih velja za eno največjih mladih glasbenih zvezd Balkana. S številnimi uspešnicami, milijoni ogledov na YouTubu in ogromno bazo oboževalcev redno polni naslovnice regionalnih medijev, njeno zasebno življenje pa je pogosto predmet ugibanj in govoric.

Anđela Ignjatović Breskvica v zadnjih letih velja za eno največjih mladih glasbenih zvezd Balkana.