Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja

Kraljeve božične voščilnice so ena najstarejših in najbolj priljubljenih tradicij britanske monarhije. Prva uradna voščilnica je bila poslana leta 1923, od takrat pa javnost vsako leto nestrpno pričakuje nove praznične fotografije kraljeve družine. A obstaja podrobnost, ki že več kot stoletje buri domišljijo oboževalcev: na kraljevih voščilnicah skoraj nikoli ni snega, opozarja Daily Mail. Namesto zimskih prizorov, snežink ali toplih plaščev se na njih pojavljajo sončni dnevi, cvetoči vrtovi in sproščeni družinski trenutki.

Zakaj kraljeva družina raje izbira pomladne in poletne prizore?

Po mnenju kraljevega komentatorja Richarda Fitzwilliamsa izbira svetlih, toplih fotografij ni naključna. Gre za premišljeno komunikacijsko strategijo, ki naj bi pošiljala sporočilo optimizma in stabilnosti. Fitzwilliams pojasnjuje, da bi lahko fotografije v slabem vremenu ali zimskih plaščih delovale kot simbol težkega leta, zato se jim družina raje izogne: "Poziranje v zimskih plaščih in slabem vremenu bi lahko razumeli kot simbol težkega leta." Dodaja, da so božične voščilnice pomemben del odnosov z javnostmi in zato skrbno izbrane.

Voščilnica Williama in Kate: simbol novega začetka

Voščilnica princa Williama in princese Kate za leto 2025 je bila posneta aprila, objavljena pa decembra. Na njej družina sedi na travi med narcisami v Norfolku – prizor, ki je takoj osvojil oboževalce po svetu. Strokovnjaki poudarjajo, da fotografija nosi močno simboliko, še posebej v luči Kateinega okrevanja po bolezni. Pomladni motivi naj bi predstavljali ozdravitev, upanje in nov začetek.

Kralj Karel in kraljica Kamila sledita isti tradiciji

Tudi kralj Karel in kraljica Kamila sta za svojo voščilnico izbrala fotografijo, posneto v toplejšem delu leta. Njuna letošnja podoba prihaja iz Italije, kjer sta bila aprila na uradnem obisku v Rimu. Podobno je ravnala tudi pokojna kraljica Elizabeta II., ki je pogosto izbirala brezčasne, elegantne fotografije brez izrazitih zimskih motivov.

Zakaj ni snega? Ker želijo brezčasnost, ne sezonskosti

Fitzwilliams poudarja, da se kraljeva družina zavestno izogiba klasičnim božičnim motivom, saj želijo, da voščilnice delujejo brezčasno, elegantno in univerzalno. "Tradicije se morajo od časa do časa spreminjati, sicer postanejo zastarele." Pomladni in poletni prizori tako niso le estetska izbira, temveč način, kako monarhija svetu sporoča stabilnost, kontinuiteto in optimizem.

Zaključek: manj snega, več simbolike

Čeprav se zdi nenavadno, da božične voščilnice skoraj nikoli ne prikazujejo snega, je razlog jasen: kraljeva družina želi pošiljati pozitivna sporočila, ki presegajo sezono. Njihove voščilnice tako ostajajo prepoznavne, elegantne in polne simbolike – prav zato že več kot stoletje ohranjajo svoj poseben čar.

