Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
britanska kraljeva družina
Novice

Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja

E.R.
24. 12. 2025 01.30
0

Vsi ste gotovo že videli kraljeve božične voščilnice, pa veste, da obstaja podrobnost, ki že več kot stoletje buri domišljijo oboževalcev? V nadaljevanju izveste, zakaj gre.

Kraljeve božične voščilnice so ena najstarejših in najbolj priljubljenih tradicij britanske monarhije. Prva uradna voščilnica je bila poslana leta 1923, od takrat pa javnost vsako leto nestrpno pričakuje nove praznične fotografije kraljeve družine.

A obstaja podrobnost, ki že več kot stoletje buri domišljijo oboževalcev: na kraljevih voščilnicah skoraj nikoli ni snega, opozarja Daily Mail. Namesto zimskih prizorov, snežink ali toplih plaščev se na njih pojavljajo sončni dnevi, cvetoči vrtovi in sproščeni družinski trenutki.

Zakaj kraljeva družina raje izbira pomladne in poletne prizore?

Po mnenju kraljevega komentatorja Richarda Fitzwilliamsa izbira svetlih, toplih fotografij ni naključna. Gre za premišljeno komunikacijsko strategijo, ki naj bi pošiljala sporočilo optimizma in stabilnosti.

Fitzwilliams pojasnjuje, da bi lahko fotografije v slabem vremenu ali zimskih plaščih delovale kot simbol težkega leta, zato se jim družina raje izogne:

"Poziranje v zimskih plaščih in slabem vremenu bi lahko razumeli kot simbol težkega leta."

Dodaja, da so božične voščilnice pomemben del odnosov z javnostmi in zato skrbno izbrane.

Voščilnica Williama in Kate: simbol novega začetka

Voščilnica princa Williama in princese Kate za leto 2025 je bila posneta aprila, objavljena pa decembra. Na njej družina sedi na travi med narcisami v Norfolku – prizor, ki je takoj osvojil oboževalce po svetu.

Strokovnjaki poudarjajo, da fotografija nosi močno simboliko, še posebej v luči Kateinega okrevanja po bolezni. Pomladni motivi naj bi predstavljali ozdravitev, upanje in nov začetek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kralj Karel in kraljica Kamila sledita isti tradiciji

Tudi kralj Karel in kraljica Kamila sta za svojo voščilnico izbrala fotografijo, posneto v toplejšem delu leta. Njuna letošnja podoba prihaja iz Italije, kjer sta bila aprila na uradnem obisku v Rimu.

Podobno je ravnala tudi pokojna kraljica Elizabeta II., ki je pogosto izbirala brezčasne, elegantne fotografije brez izrazitih zimskih motivov.

Voščilnica britanskega kralja in kraljice
Voščilnica britanskega kralja in kraljice FOTO: Profimedia

Zakaj ni snega? Ker želijo brezčasnost, ne sezonskosti

Fitzwilliams poudarja, da se kraljeva družina zavestno izogiba klasičnim božičnim motivom, saj želijo, da voščilnice delujejo brezčasno, elegantno in univerzalno.

"Tradicije se morajo od časa do časa spreminjati, sicer postanejo zastarele."

Pomladni in poletni prizori tako niso le estetska izbira, temveč način, kako monarhija svetu sporoča stabilnost, kontinuiteto in optimizem.

Zaključek: manj snega, več simbolike

Čeprav se zdi nenavadno, da božične voščilnice skoraj nikoli ne prikazujejo snega, je razlog jasen: kraljeva družina želi pošiljati pozitivna sporočila, ki presegajo sezono.

Njihove voščilnice tako ostajajo prepoznavne, elegantne in polne simbolike – prav zato že več kot stoletje ohranjajo svoj poseben čar.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kraljevo kraljeva družina britanska kraljeva družina božič božična voščilnica slavni znani Kate Middleton princ William kralj Karel III. kraljica Camilla
Glasba

Umrla je glasbena legenda

Glasba

Umrla je glasbena legenda

SORODNI ČLANKI
Princesa je iz dneva v dan slabše

Princesa je iz dneva v dan slabše

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Oče Meghan Markle se bori za življenje

Oče Meghan Markle se bori za življenje

Kate Middleton in princ William sta se srečala z medvedom

Kate Middleton in princ William sta se srečala z medvedom

Nihče ji ni verjel, nato pa je test DNK razkril kraljevo skrivnost

Nihče ji ni verjel, nato pa je test DNK razkril kraljevo skrivnost

To je najbolj osramočeni član britanske kraljeve družine

To je najbolj osramočeni član britanske kraljeve družine

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Praznične dobrote in slovenska miselnost 'da le ne bo zmanjkalo'
Praznične dobrote in slovenska miselnost 'da le ne bo zmanjkalo'
šport
Visok poraz oslabljenih jezernikov v Phoenixu
Visok poraz oslabljenih jezernikov v Phoenixu
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Okusno.je
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Zadovoljna.si
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Moskisvet.com
Pevec ima raka
Pevec ima raka
Bibaleze.si
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Cekin.si
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
Dominvrt.si
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Vizita.si
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356