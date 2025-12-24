Tako se ne smete obnašati na božični večerji

Božič je čas druženja, topline in dobre hrane – hkrati pa tudi obdobje, ko se lahko ob praznični mizi hitro pojavijo napetosti, opozarja EatingWell. Od usklajevanja priprave jedi do pogovorov, ki zaidejo v neprijetne vode, je praznični večer lahko precej stresen. Štirje strokovnjaki za bonton so zato izpostavili najpogostejša neprimerna vedenja med božično večerjo.
Čeprav se bonton pogosto povezuje z izbiro prave vilice, je njegova vloga veliko širša. Kot poudarja certificirana strokovnjakinja za bonton Lisa Mirza Grotts:
"Bonton gre dlje od tega, da vemo, katero vilico uporabiti. Gre za spoštovanje in razumevanje družbenih norm, ki nas povezujejo."
Dodaja, da je iskanje ravnotežja med tradicijo in sodobnostjo danes izziv, vendar ostaja ključno za prijetne odnose.
1. Uporaba mobilnega telefona med večerjo
Čeprav so telefoni del vsakdana, strokovnjaki opozarjajo, da za božično mizo nimajo mesta.
Strokovnjak za bonton Nick Leighton pravi:
"Čeprav je redko vljudno imeti telefon na mizi, je to med božično večerjo še posebej nevljudno, saj je bistvo praznika, da smo skupaj."
Tudi svetovalka za bonton Jo Hayes opozarja:
"Mobilni telefoni naj bodo med božično večerjo izven vidnega polja in zvoka. Nihče ne želi poslušati vašega Instagrama ali telefonskih pogovorov."
Po besedah trenerke bontona Jamile Musayeve uporaba telefona sporoča, da bolj cenite virtualne stike kot ljudi okoli sebe.
2. Prihod z nepovabljenimi gosti
Gostitelji božične večerje običajno skrbno načrtujejo število sedežev in količino hrane. Če pripeljete nekoga brez predhodnega dogovora, lahko povzročite logistični kaos.
Musayeva opozarja, da to vpliva na razporeditev sedežev in porcije, Grotts pa dodaja: "Dober bonton pomeni spoštovanje gostiteljevih priprav in predhodno obveščanje o morebitnih dodatkih."
3. Kritiziranje hrane
Božična večerja ni trenutek za pripombe o tem, da je puran presuh ali omaka premalo začinjena.
Musayeva poudarja: "Kritiziranje hrane je nepremišljeno, saj božič simbolizira hvaležnost in povezanost."
Leighton dodaja, da je nespoštljivo kritizirati gostiteljeve kuharske sposobnosti, Musayeva pa spomni: "Gostitelj je v pripravo vložil čas, trud in skrb."
4. Soljenje hrane, še preden jo poskusite
Samodejno poseganje po soli je lahko žaljivo.
Leighton pojasnjuje: "To sporoča, da domnevate, da gostitelj ne zna pravilno začiniti hrane."
5. Zamujanje na božično večerjo
Pozni prihod lahko pokvari celoten potek večera. Hrana se lahko ohladi, jedi se prekuhajo, gostitelj pa je pod dodatnim stresom.
Musayeva pravi: "Zamuda moti načrte in kaže pomanjkanje spoštovanja do truda gostitelja."
Kako biti odličen gost: nasveti strokovnjakov
Ohranjajte lahkotne in vključujoče pogovore
Božič ni čas za politične razprave ali občutljive teme.
Musayeva svetuje:"Izogibajte se kontroverznim temam, ki lahko sprožijo konflikte."
Leighton dodaja: "Poslušajte več kot govorite in poskrbite, da se vsi počutijo vključene."
Hayes predlaga pogovore o potovanjih, knjigah ali vsakdanjih dogodkih.
Prinesite majhno darilo
Priprava božične večerje zahteva veliko truda, zato je lepo, da gostitelju izkažete hvaležnost.
Leighton pravi: "Vljudno je prinesti simbolično darilo."
Musayeva dodaja, da so rože vedno premišljena izbira.
Naj bo gostitelj tisti, ki vodi
Če želite pomagati, najprej vprašajte, kaj gostitelj potrebuje.
Hayes poudarja: "Bodite pripravljeni pomagati, ne prevzemati vodstva."
Musayeva svetuje, da opazujete dogajanje in sledite namigom gostitelja.
Vir: EatingWell
