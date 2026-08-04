Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'

Borut Pahor je na družbenih omrežjih objavil kratek video, posnet v Istri na Hrvaškem, v katerem skoči v morje. Prizor je preprost, a je ravno zaradi tega pritegnil veliko pozornosti.

Ob posnetku je zapisal: "Ko sem bil v zraku, nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo, pa sem naredil kompromis." Njegov komentar je hitro pokazal tisto plat, po kateri ga javnost pogosto prepozna tudi zunaj političnega okolja – sproščenost in smisel za samoironijo.