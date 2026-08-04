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Borut Pahor
Zabava

Borut Pahor skočil v morje in nasmejal vse: 'Nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo'

B.R.
04. 08. 2026 15.21
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Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je svoje sledilce razveselil z zabavnim poletnim posnetkom iz Istre. Tokrat ni bilo govora o politiki, ampak o sproščenem trenutku ob morju, kjer je z značilnim humorjem pokazal svojo igrivo plat.

Borut Pahor s skokom v morje nasmejal sledilce

Borut Pahor je na družbenih omrežjih objavil kratek video, posnet v Istri na Hrvaškem, v katerem skoči v morje. Prizor je preprost, a je ravno zaradi tega pritegnil veliko pozornosti.

Ob posnetku je zapisal: "Ko sem bil v zraku, nisem vedel, ali bi skočil na noge ali na glavo, pa sem naredil kompromis." Njegov komentar je hitro pokazal tisto plat, po kateri ga javnost pogosto prepozna tudi zunaj političnega okolja – sproščenost in smisel za samoironijo.

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Nekdanji predsednik tudi po koncu mandata ostaja aktiven

Borut Pahor
Borut Pahor FOTO: POP TV

Borut Pahor je bil predsednik Republike Slovenije med letoma 2012 in 2022, pred tem pa tudi predsednik vlade in dolgoletni politik. Po koncu predsedniškega mandata se je umaknil iz vsakodnevne politike, vendar ostaja dejaven v javnosti.

Nekdanji predsednik pogosto uporablja družbena omrežja za stik z ljudmi, pri čemer deli predvsem osebne utrinke, športne podvige in trenutke iz vsakdanjega življenja.

Istra ostaja priljubljena izbira za poletni oddih

Istrski polotok je že desetletja ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij za Slovence. Kombinacija bližine, čistega morja, slikovitih mest in dobre kulinarike vsako leto privabi številne obiskovalce.

Po podatkih turističnih organizacij v Istri je regija med najbolj obiskanimi deli hrvaške obale, pri čemer goste privlačijo predvsem narava, urejene plaže in možnost aktivnega oddiha.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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