Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri je ves nasmejan in optimističen – polet naj bi bil pravočasen, Frankfurt zgolj vmesna postaja, Krakov pa že skoraj na dosegu roke. A kot je rekel Pahor: "malo morgen!"

Potniki so namreč v letalu obtičali za dve uri, saj se je na vzletni stezi pokvaril, kot se je slikovito izrazil Pahor, "j*** plug".