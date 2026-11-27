Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri je ves nasmejan in optimističen – polet naj bi bil pravočasen, Frankfurt zgolj vmesna postaja, Krakov pa že skoraj na dosegu roke. A kot je rekel Pahor: "malo morgen!"
Potniki so namreč v letalu obtičali za dve uri, saj se je na vzletni stezi pokvaril, kot se je slikovito izrazil Pahor, "j*** plug".
Posledice? Zamujen povezovalni let, prisilno 'bivanje' na frankfurtskem letališču in čakanje na naslednji polet ob kasnejši uri. Krakov se je tako iz poslovne destinacije spremenil v projekt z nedoločenim časom izvedbe.
Toda največja Pahorjeva težava niso zamujena konferenca, ne pokvarjen plug in niti večurno čakanje na letališču. Ne. Njegova največja skrb je precej bolj osebne narave: "Saj me ne jezi toliko, da čakam, ampak to, da se zraven redim," je hudomušno potožil svojim sledilcem.
Dolge ure na letališču so pač nevarne: kavica, rogljiček, sendvič, še ena kavica ... in preden se zaveš, je človek že težji, kot je bil ob odhodu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV