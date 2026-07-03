Po lepotni operaciji: Boris Vidović pokazal, kako je zdaj videti

Boris Vidović, ki je postal prepoznaven kot eden redkih tekmovalcev iz regije v priljubljenem britanskem šovu Love Island UK, je že pred časom pojasnil, da se je za poseg odločil tako iz estetskih kot tudi zdravstvenih razlogov, saj je želel izboljšati tudi dihanje.

Po operaciji je na družbenem omrežju Instagram delil tudi osebno sporočilo, v katerem je odkrito opisal svoje razloge in občutke po posegu. Med drugim je zapisal, da gre za nekakšen "majhen ponovni začetek, ista oseba", ter dodal, da se je končno odločil odpraviti nekaj, kar ga je motilo že dalj časa, ne le z estetskega vidika, temveč tudi zaradi boljšega dihanja. Poudaril je, da je še vedno v fazi okrevanja in otečen, vendar se že zdaj dobro počuti glede svoje odločitve.

V zapisu je izrazil tudi veliko hvaležnost kirurgu in celotni ekipi klinike, saj je po njegovih besedah od prvega posveta do operacije čutil varnost in zaupanje, ter dodal, da je zelo zadovoljen, da se je odločil prav za njih.