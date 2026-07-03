Po lepotni operaciji: Boris Vidović pokazal, kako je zdaj videti

Odkrito o odločitvi za operacijo
Boris Vidović, ki je postal prepoznaven kot eden redkih tekmovalcev iz regije v priljubljenem britanskem šovu Love Island UK, je že pred časom pojasnil, da se je za poseg odločil tako iz estetskih kot tudi zdravstvenih razlogov, saj je želel izboljšati tudi dihanje.
Po operaciji je na družbenem omrežju Instagram delil tudi osebno sporočilo, v katerem je odkrito opisal svoje razloge in občutke po posegu. Med drugim je zapisal, da gre za nekakšen "majhen ponovni začetek, ista oseba", ter dodal, da se je končno odločil odpraviti nekaj, kar ga je motilo že dalj časa, ne le z estetskega vidika, temveč tudi zaradi boljšega dihanja. Poudaril je, da je še vedno v fazi okrevanja in otečen, vendar se že zdaj dobro počuti glede svoje odločitve.
V zapisu je izrazil tudi veliko hvaležnost kirurgu in celotni ekipi klinike, saj je po njegovih besedah od prvega posveta do operacije čutil varnost in zaupanje, ter dodal, da je zelo zadovoljen, da se je odločil prav za njih.
Barcelona ga je popolnoma očarala
Po okrevanju se je odpravil v Barcelono, kjer je na družbenih omrežjih objavil serijo fotografij iz katalonske prestolnice in zapisal, da ga je mesto povsem očaralo ter da se bo zagotovo še vrnil. Objave so hitro sprožile številne odzive njegovih sledilcev, ki so pohvalili njegov videz in izbiro destinacije.
Na fotografijah Boris pozira na eni izmed razglednih točk nad mestom, z razgledom na Barcelono v ozadju. V sproščenem slogu, oblečen v črno majico in kavbojke, uživa v sončnem zahodu, kar daje vtis brezskrbnega potovanja po okrevanju.
Kariera po "Love Island UK"
Boris je širšo prepoznavnost pridobil v dvanajsti sezoni oddaje Love Island UK, kjer je vstopil kot tako imenovani "bombshell" v delu Casa Amor in hitro postal eden bolj opaznih tekmovalcev. Po koncu šova nadaljuje kariero modela in spletnega vplivneža, njegove objave s potovanj pa redno pritegnejo veliko pozornosti na družbenih omrežjih.
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Vir: rtl.hr
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