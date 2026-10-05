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Bojan Cvjetićanin
Zabava

Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?

B.R.
05. 10. 2026 08.33
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Bojan Cvjetićanin je znova pritegnil pozornost javnosti. Frontman skupine Joker Out se je v Ljubljani zabaval v družbi priljubljene srbske pevke, njun posnetek pa je hitro sprožil številna ugibanja.

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Bojan Cvjetićanin in Milica Pavlović skupaj v Ljubljani

Bojan Cvjetićanin
Bojan Cvjetićanin FOTO: Damjan Žibert

Frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin se je udeležil koncerta Jale Brata in Bube Corellija v Ljubljani. V njegovi družbi je bila tudi srbska pevka Milica Pavlović, s katero sta uživala.

Kratek posnetek njunega druženja se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Kot poroča Net.hr, sta skupaj pela, plesala in se objemala, zaradi česar so se hitro pojavila ugibanja o naravi njunega odnosa.

Njuna sproščenost pred kamero pa je bila dovolj, da so sledilci začeli iskati drugačno razlago njunega druženja.

Milica Pavlović v Ljubljano prišla po nastopu Shakire

Srbska pevka je imela pred prihodom v Ljubljano precej pester konec tedna. V slovensko prestolnico je prišla iz Madrida, kjer si je ogledala oziroma se udeležila dogodka, povezanega s svetovno zvezdnico Shakiro.

Nato je večer nadaljevala v Ljubljani, kjer se je družila tudi s Cvjetićaninom. Prav skupni posnetek z glasbenega večera je pozornost usmeril predvsem na njuno bližino.

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Bojan je bil v preteklosti povezan z Džejlo Ramović

Cvjetićaninovo zasebno življenje je bilo v preteklosti že predmet številnih ugibanj. Po sodelovanju pri pesmi Bol so ga povezovali s srbsko pevko Džejlo Ramović.

Pozornost je nato pritegnilo tudi njeno druženje z Jakovom Jozinovićem, ki je Cvjetićaninov prijatelj.

Zanimivo je, da sta Ramovićeva in Pavlovićeva dobri prijateljici. Pavlovićeva je pred časom o Ramovićevi sicer dejala, da deluje zaljubljena, vendar podrobnosti o njenem zasebnem življenju ni želela razkrivati.

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Vir: Net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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