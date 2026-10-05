Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?

Frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin se je udeležil koncerta Jale Brata in Bube Corellija v Ljubljani. V njegovi družbi je bila tudi srbska pevka Milica Pavlović, s katero sta uživala.

Kratek posnetek njunega druženja se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Kot poroča Net.hr, sta skupaj pela, plesala in se objemala, zaradi česar so se hitro pojavila ugibanja o naravi njunega odnosa.

Njuna sproščenost pred kamero pa je bila dovolj, da so sledilci začeli iskati drugačno razlago njunega druženja.