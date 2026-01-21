Moskisvet.com
Ilirija - Budučnost
Zabava

Velikan se je sankal v Ljubljani

E.R.
21. 01. 2026 03.51
1

Vas zanima, kako je videti, ko se 224 centimetrov visok in 135 kilogramov težak Boban usede na otroške sanke? Potem berite naprej ...

Boban Marjanović, eden najbolj karizmatičnih košarkarjev na svetu, je znova dokazal, zakaj ga obožujejo tudi tisti, ki košarke sploh ne spremljajo. Srbski center, ki s svojimi 224 centimetri in 135 kilogrami velja za enega največjih igralcev v zgodovini NBA, je med obiskom Slovenije poskrbel za prizor, ki ga Ljubljančani ne bodo pozabili.

Kdo je Boban Marjanović?

Marjanović je profesionalni košarkar, ki je igral za več NBA ekip, med drugim za Spurs, Pistons, Clippers, Mavericks in Rockets. Poleg izjemne višine je znan po svojem humorju, dobrosrčnosti in filmskih nastopih – med drugim je zaigral tudi v akcijskem filmu John Wick 3.

Boban je postal globalna ikona, ker združuje neverjetne fizične dimenzije in povsem otroško navdušenje nad življenjem. In prav to je pokazal tudi v Sloveniji.

Kaj je počel v Sloveniji?

Marjanović je bil v Ljubljani v sklopu promocijskih aktivnosti in druženj z oboževalci, a je prosti čas izkoristil na najbolj nepričakovan način. Namesto luksuznih aktivnosti, ki bi jih pričakovali od NBA zvezdnika, je izbral nekaj povsem preprostega – sankanje v Tivoliju.

In ne na kakršnih koli sankah.

Velikan na otroških sankah v Tivoliju

Obiskovalci ljubljanskega Tivolija so obstali v šoku, ko so zagledali prizor, ki ga verjetno ne bomo videli nikoli več: Boban Marjanović na otroških sankah.

Njegova velikanska postava na mini sankah je bila tako neverjetna, da so mnogi posneli dogodek, drugi pa so se preprosto smejali in strmeli v prizor, ki ga ne vidiš vsak dan.

Kot je nekdo hudomušno pripomnil:

"Prepričani smo, da na otroške sanke še nikoli v zgodovini ni sedel večji človek!"

Boban pa je dokazal, da ga nič ne ustavi – niti sanke, ki so bile verjetno narejene za otroke do 30 kilogramov.

Številni so se pošalili, da bi moral proizvajalec teh sank takoj dobiti certifikat kakovosti, saj so prestale najtežji test na svetu.

Boban Marjanović je še enkrat pokazal, zakaj je eden najbolj simpatičnih športnikov našega časa. V svetu, kjer so zvezdniki pogosto nedostopni, je Boban ostal preprost, zabaven in pristno človeški.

In zdaj lahko rečemo še nekaj:

če sanke preživijo Bobana Marjanovića, preživijo vse.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Boban Marjanović slavni znani športniki zabava sankanje tivoli
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

komandos 21. 01. 2026 11.29
To je sigurno izgledalo tako kot da se pelje mamut po tivolskem hribu po riti a ga je morda na cilju počakal veliki BOSS Jankovič
