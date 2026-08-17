V NBA je služil milijone, zdaj pa je sedel na traktor: Boban Marjanović navdušil

Boban Marjanović je košarkarski parket zamenjal za njivo

Boban Marjanović je svoje sledilce na Instagramu presenetil z nekoliko drugačnim prizorom. Namesto košarkarske dvorane ali katerega od luksuznih letovišč je pokazal delo na družinski njivi v Boljevcu v bližini Zaječarja. 224 centimetrov visoki košarkar je pomagal očetu pri kmečkih opravilih, pri tem pa tudi sam sedel za volan traktorja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na traktorju je pel in zabaval družino

Marjanović je ob delu poskrbel tudi za dobro voljo. Na posnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, ga je mogoče videti pri vožnji traktorja, medtem ko v ozadju oziroma ob delu odmeva srbska narodna glasba. Po poročanju Agrokluba je sedel v traktorju IMT 539, nato pa se lotil tudi precej bolj fizičnega dela. Na posnetku je bilo mogoče videti, kako je nalagal vreče v prikolico. Sam je ob tem s precejšnjo mero humorja pokazal, da delo na njivi kljub njegovi izjemni fizični moči ni tako preprosto, kot bi si kdo predstavljal. Posnetek je hitro pritegnil pozornost njegovih sledilcev. Sportal je ob podobnem poletnem posnetku iz istega obdobja izpostavil prav Marjanovićevo sproščeno vedenje na domačem podeželju, kjer je užival v času s svojo družino.

icon-expand Ilirija - Budučnost FOTO: Luka Kotnik

Od milijonskih košarkarskih pogodb do dela na polju

Marjanović je večino zadnjega desetletja preživel med največjimi košarkarskimi imeni na svetu. V ligi NBA je igral za San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks in Houston Rockets. Njegova ameriška kariera se je začela leta 2015 pri San Antonio Spurs, pozneje pa je igral tudi ob Luki Dončiću v Dallasu. Prav zaradi svoje osebnosti je bil med soigralci in navijači pogosto priljubljen precej bolj, kot bi lahko sklepali zgolj iz njegove vloge na igrišču. Po podatkih Basketball-Reference je v ligi NBA zbral 331 nastopov v rednem delu sezone, njegova kariera pa je bila povezana tudi s številnimi evropskimi klubi. Med drugim je igral za Hemofarm, CSKA Moskvo, Žalgiris, Nižni Novgorod, Mego in Crveno zvezdo.

Še danes ostaja eden najbolj prepoznavnih srbskih košarkarjev

Čeprav se je njegova kariera v ligi NBA končala, Marjanović ni odložil košarkarskih copat. Po evropskem in kitajskem obdobju se je v sezoni 2025/26 pridružil ljubljanski Iliriji. Konec julija 2026 pa je 24ur poročal, da je Marjanović podpisal kratkoročno pogodbo s filipinsko ekipo SGA za nastop na turnirju William Jones Cup na Tajvanu.

Preberi še Boban Marjanović poziral zgoraj brez in navdušil z izklesanim telesom

Preberi še Domačini so povedali: Luka Dončić živi čisto drugače, kot si mislite