Marta Radić
Zabava

Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej

B.R.
24. 04. 2026 02.39
Marta Radić, nekdanja žena nekdanjega nogometaša Dinama Juniorja Fernandesa, je ob svojem 30. rojstnem dnevu pripravila razkošno praznovanje v družbi najbližjih prijateljev.

Ob svojem rojstnem dnevu je Marta Radić na družbenih omrežjih delila tudi osebno sporočilo: "Praznujem življenje, rast in nove začetke. Hvaležna sem za vse, kar je za mano, in navdušena nad vsem, kar še prihaja."

Junior Fernandes
Junior Fernandes FOTO: Profimedia

Ljubezen na prvi klik: kako se je začela njuna skupna pot

Marta in čilenski nogometaš Junior Fernandes sta se spoznala v času njegove kariere pri zagrebškem Dinamu, njuna zgodba pa se je začela prek družbenih omrežij. Junior, ki je v času igranja za Dinamo Zagreb veljal za enega najbolje plačanih igralcev v klubu (po poročanju hrvaških medijev naj bi njegova letna plača znašala približno 900.000 evrov, kar ga je uvrščalo med finančno najvišje ovrednotene nogometaše v ekipi tistega obdobja), je po poročanju Slobodne Dalmacije Marto opazil na spletu in ji poslal sporočilo, kar je bil začetek njune ljubezenske zgodbe, ki je v nekaj mesecih prerasla v skupno življenje in načrte za poroko.

Par se je poročil leta 2016 v Splitu, poroka pa je bila opisovana kot razkošna in skrbno načrtovana, z močno medijsko pozornostjo. Zaradi Fernandesove nogometne kariere sta zakonca živela v več državah. Po obdobju v Dubaju sta se preselila v Carigrad, ko je nogometaš prestopil v turški klub Baakehir.

Uradno sta razhod potrdila lani, ko je Marta sama potrdila, da sta se z Juniorjem razšla sporazumno, brez večjih konfliktov: "Življenje nas včasih pelje po različnih poteh in tako sva se z Juniorjem odločila, da greva vsak svojo pot. Končala sva mirno in brez drame."

Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Preberi še
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
To je storila lepotica, ko je izvedela, da mož objema drugo
Preberi še
To je storila lepotica, ko je izvedela, da mož objema drugo
Marta Radić Junior Fernandes nogomet ločitev estrada nogometaši
Film/tv

Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola

Glasba

Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

