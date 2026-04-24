Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej

Ob svojem rojstnem dnevu je Marta Radić na družbenih omrežjih delila tudi osebno sporočilo: " Praznujem življenje, rast in nove začetke. Hvaležna sem za vse, kar je za mano, in navdušena nad vsem, kar še prihaja. "

Marta in čilenski nogometaš Junior Fernandes sta se spoznala v času njegove kariere pri zagrebškem Dinamu, njuna zgodba pa se je začela prek družbenih omrežij. Junior, ki je v času igranja za Dinamo Zagreb veljal za enega najbolje plačanih igralcev v klubu (po poročanju hrvaških medijev naj bi njegova letna plača znašala približno 900.000 evrov, kar ga je uvrščalo med finančno najvišje ovrednotene nogometaše v ekipi tistega obdobja), je po poročanju Slobodne Dalmacije Marto opazil na spletu in ji poslal sporočilo, kar je bil začetek njune ljubezenske zgodbe, ki je v nekaj mesecih prerasla v skupno življenje in načrte za poroko.

Par se je poročil leta 2016 v Splitu, poroka pa je bila opisovana kot razkošna in skrbno načrtovana, z močno medijsko pozornostjo. Zaradi Fernandesove nogometne kariere sta zakonca živela v več državah. Po obdobju v Dubaju sta se preselila v Carigrad, ko je nogometaš prestopil v turški klub Baakehir.

Uradno sta razhod potrdila lani, ko je Marta sama potrdila, da sta se z Juniorjem razšla sporazumno, brez večjih konfliktov: "Življenje nas včasih pelje po različnih poteh in tako sva se z Juniorjem odločila, da greva vsak svojo pot. Končala sva mirno in brez drame."