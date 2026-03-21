Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel

Ameriški igralec in glasbenik Billy Bob Thornton je v podkastu After Dinner Thinks rock legende Ann Wilson razkril številne osebne podrobnosti o svojem življenju. Pogovor se je dotaknil njegovega zakona z Angelino Jolie, boja z obsesivno-kompulzivno motnjo, disleksijo in avtističnim spektrom, pa tudi izkušenj z halucinogeni v mladosti.
Wilsonova, pevka skupine Heart, je ob tem delila zgodbo o zmenku, ko je pod vplivom LSD-ja gledala film Rosemary's Baby – kar je opisala kot najslabše potovanje svojega življenja.
Zavračanje hollywoodskega blišča
Thornton, ki je zaslovel z oskarjem za film Sling Blade (1996), je odkrito spregovoril o svojem odnosu do Hollywooda: "Ne vidite me v reviji People, na rdeči preprogi ali zvezdniških zabavah. Nikoli se nisem zares pridružil temu svetu. Tudi ko sva bila z Angelino poročena, nisem hodil na zabave in se družil z agenti ali direktorji," je povedal.
Z Angelino Jolie je bil poročen med letoma 2000 in 2003, od leta 2014 pa je poročen s svojo šesto ženo Connie Angland.
Osebni izzivi kot prednost v umetnosti
Thornton je razkril, da se že od mladosti spopada z OCD-jem, anksioznostjo in disleksijo. "Neumen, ampak hvala bogu, da imam spomin – to je vse, kar imam," je dejal.
Dodaja, da je tudi njegova hči avtistka: "O tem se pogovarjava ves čas. Javnost te stvari dojema kot slabosti, a v umetnosti so prednosti. Van Gogh in mnogi drugi umetniki so bili verjetno tudi v tem spektru."
Glasbena kariera in LSD
Poleg igralske kariere je Thornton dejaven tudi v glasbi. S svojo skupino The Boxmasters je izdal 19 plošč in štiri solo albume.
V podkastu je odkrito spregovoril o uporabi LSD-ja v mladosti: "Verjamem, da mi je to odklenilo um in me naredilo boljšega umetnika. Vesel sem, da sem nehal, ko sem, saj sem bil suh hipi z dolgimi lasmi in sem se nekega dne v ogledalu pogledal ter si rekel: Umrl boš. Moraš nehati.'"
Vir: The Hollywood Reporter
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV