Bil je obseden z umazanimi pogovori: Izpoved manekenke o avanturah za eno noč dvignila prah

icon-expand Emily Ratajkowski FOTO: Profimedia

Ameriška manekenka Emily Ratajkowski je v zapisu za revijo The Cut spregovorila o svojem življenju po ločitvi od igralca Sebastiana Beara-McClarda. Razkritje o obdobju, ki ga sama opisuje kot "eksperimentiranje s spolnostjo in odnosi brez obveznosti", je hitro sprožilo burne odzive javnosti in medijev. Po ločitvi leta 2022 je, kot je zapisala, vstopila v obdobje, v katerem je zavestno raziskovala nove odnose in izkušnje: "Odločila sem se, da bom s spolnimi odnosi ustvarila novo vrsto ženske," je zapisala v eseju.

Življenje po ločitvi in iskanje nove identitete

Zvezdnica je po razhodu z dolgoletnim partnerjem prešla v obdobje intenzivnega družbenega in čustvenega raziskovanja. Sama je to opisala kot "manijo zmenkov za eno noč", v kateri je spoznavala različne moške in odnose brez dolgoročnih pričakovanj. V svojem pisanju je dodala, da je želela prek teh izkušenj razumeti sebe in svojo vlogo v odnosih, vendar je kmalu naletela tudi na razočaranja.

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Nenavadna srečanja in grenke izkušnje

Manekenka je opisala številna srečanja z različnimi moškimi – od DJ-jev in umetnikov do kuharjev in poslovnežev – pri čemer so bili nekateri pogovori in vedenje po njenem mnenju precej nenavadni. Eden od njih naj bi ji razkril šokantne osebne podrobnosti, drugi je bil obseden z nenavadnimi temami, kot so psihodelične izkušnje in intimni pogovori, spet tretji pa naj bi ji pošiljal neprimerne fotografije in imel zelo kaotičen življenjski slog. Kot je zapisala, so jo tovrstne izkušnje pripeljale do precej ostrega pogleda na del moških, ki jih je spoznala v New Yorku.

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Sprememba pogleda na odnose

V nadaljevanju svojega eseja je Ratajkowskijeva zapisala, da je imela pred ločitvijo zelo drugačen odnos do spolnosti in zmenkov. Dolgo časa naj bi bila v stabilnih razmerjih, zato ji je bilo obdobje "hitrih zmenkov" povsem novo in sprva tudi vznemirljivo: "Pred mojim razhodom nikoli nisem imela avanture za eno noč. Spala sem samo z majhnim številom ljudi," je zapisala. Za konec je dodala, da je sčasoma ugotovila, da je takšen življenjski slog ne izpolnjuje več, zato se je od njega oddaljila.

icon-expand Emily Ratajkowski na oskarjih FOTO: Profimedia