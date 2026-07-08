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Ursula Andress
Svet

Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode

B.R.
08. 07. 2026 11.14
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Mineva osemdeset let, odkar je bikini prvič razburkal javnost in spremenil pogled na kopalno modo. Kar je bilo leta 1946 za mnoge nesprejemljivo, danes velja za enega najbolj prepoznavnih modnih kosov na svetu. Njegova zgodba pa ni le zgodba o modi, temveč tudi o družbenih spremembah, svobodi in samozavesti.

Kako je nastal bikini?

Sodobni bikini je 5. julija 1946 v Parizu predstavil francoski inženir in modni oblikovalec Louis Réard. Ker je bil njegov dizajn za tisti čas izjemno drzen, ga ni želela obleči nobena profesionalna manekenka. Kot pojasnjuje revija Vogue, je dvodelne kopalke na koncu predstavila plesalka Micheline Bernardini, dogodek pa je postal ena največjih prelomnic v zgodovini mode.

Ursula Andress v Dr. No
Ursula Andress v Dr. No FOTO: Profimedia

Réard je novi kos oblačila poimenoval po atolskem otočju Bikini v Tihem oceanu, kjer so tedaj potekali ameriški jedrski poskusi. Verjel je, da bo tudi njegov modni izum povzročil pravo eksplozijo zanimanja, kar se je izkazalo za zelo preroško.

Bikini je bil nekoč prepovedan

Čeprav si danes poletja brez bikinija skoraj ne predstavljamo več, je bil njegov začetek vse prej kot preprost. V številnih državah so ga zaradi razgaljenosti prepovedali na plažah in bazenih, konservativni krogi pa so ga označevali za neprimernega.

Nemški javni medij SWR Kultur izpostavlja, da je bikini hitro postal veliko več kot le kos oblačila. Razprave o njem so odpirale vprašanja morale, ženskih pravic in spreminjajočega se odnosa družbe do ženskega telesa. Šele v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je njegov ugled začel postopoma spreminjati.

K temu so pomembno prispevale filmske ikone, kot so Brigitte Bardot, Sophia Loren in Ursula Andress. Njihovi nastopi v filmih in na naslovnicah revij so pripomogli, da je bikini iz simbola škandala postal simbol sodobne ženskosti in samozavesti.

Od modnega trenda do simbola svobode

V naslednjih desetletjih je bikini prerasel svoj prvotni namen. Ni bil več zgolj kos kopalk, ampak je postal odraz širših družbenih sprememb.

Po ugotovitvah zgodovinarjev mode, ki jih povzema Encyclopaedia Britannica, se je razvoj bikinija tesno prepletal z emancipacijo žensk, večjo osebno svobodo in spreminjanjem družbenih norm. Ženske so začele same odločati, kako se želijo oblačiti, bikini pa je postal eden od simbolov tega obdobja.

Hkrati pa razprave o videzu ženskega telesa niso izginile. Kot opozarjajo pri SWR Kultur, bikini še danes odpira vprašanja telesne samopodobe, lepotnih idealov in pritiska družbenih omrežij, zaradi česar ostaja aktualen tudi osem desetletij po svojem nastanku.

K priljubljenosti bikinija so skozi desetletja pomembno prispevale tudi številne svetovno znane zvezdnice. Med najbolj ikoničnimi trenutki velja nastop Ursule Andress v filmu Dr. No iz leta 1962, ko je v belem bikiniju stopila iz morja in ustvarila eno najbolj prepoznavnih filmskih podob vseh časov. Tudi Brigitte Bardot je v petdesetih letih s fotografijami s francoskih plaž pripomogla k temu, da je bikini postal simbol brezskrbnega poletja. V novejšem času so veliko pozornosti pritegnile fotografije Kate Upton na naslovnicah revije Sports Illustrated Swimsuit Issue, pa tudi objave Kim Kardashian, Emily Ratajkowski in Belle Hadid, ki na družbenih omrežjih redno narekujejo trende kopalne mode. Prav zaradi vpliva zvezdnic in vplivnic bikini že desetletja ostaja eden najbolj prepoznavnih modnih kosov, vsako poletje pa znova postane nepogrešljiv del svetovnih modnih trendov.

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Viri: Vogue, SWR Kultur, Encyclopaedia Britannica, Vogue Italia, ANSA Lifestyle

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