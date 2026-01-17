V obleki brez modrčka: vse oči so bile uprte vanjo

Bella Hadid je 14. januarja v New Yorku stopila na svojo prvo rdečo preprogo v letu 2026 in takoj ukradla vso pozornost. Na premieri nove serije Ryana Murphyja The Beauty, v kateri igra supermodel Ruby, je navdušila v dramatični rdeči obleki modne hiše Schiaparelli, piše Index.hr.
Očarljiva kreacija Schiaparelli: rdeča, drzna in popolnoma v njenem slogu
Hadid je izbrala drapirano obleko iz kolekcije visoke mode jesen 2025, izdelano iz razkošne kombinacije satena in svile. Prosojna tkanina, trompe l'oeil steznik in dolga vlečka so ustvarili videz, ki je bil hkrati eleganten in provokativen. Posebej je izstopal drzen kroj v predelu prsnega koša, ki je poudaril njeno silhueto – še bolj, ker ni nosila modrčka.
Rdeče pete so dopolnile celoten videz in subtilno namignile na njen lik Ruby, ki ga upodablja v seriji. Ni prvič, da je Hadid v rdečem – že med snemanjem v Parizu so jo opazili v podobnem odtenku.
Dodelani detajli: od diamantov do nove barve las
Svoj videz je nadgradila z diamantnim in srebrnim nakitom, bronastim ličenjem ter elegantno figo, počesano nazaj s stransko prečo. Oboževalci so opazili tudi spremembo v njenem videzu – Hadid je tokrat nosila nekoliko temnejši odtenek las kot na začetku leta, ko je bila v Aspenu.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Premiera v MoMA in vloga, ki zahteva pogum
Dogodek je potekal v Muzeju moderne umetnosti (MoMA), le teden dni pred televizijsko premiero serije na FX, ki bo 21. januarja. V The Beauty Hadid upodablja supermodel, katere videz se drastično spremeni po tako imenovani lepotni injekciji, kar seriji daje temačnejši, psihološki ton.
Vloga je za Hadid pomemben korak naprej, saj sledi njenemu odmevnemu nastopu v Yellowstonu. Po poročanju ekipe je številne kaskaderske prizore izvedla sama.
Pohvale soigralcev: "Divja", "provokativna" in "neverjetno gledljiva"
Soigralec Evan Peters je o njenem delu povedal, da je "odlično opravila delo", medtem ko je Rebecca Hall njen nastop opisala kot "divji" ter dodala, da je bil "provokativen in neverjetno gledljiv".
Vir: Index.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV