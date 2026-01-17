V obleki brez modrčka: vse oči so bile uprte vanjo

Bella Hadid je 14. januarja v New Yorku stopila na svojo prvo rdečo preprogo v letu 2026 in takoj ukradla vso pozornost. Na premieri nove serije Ryana Murphyja The Beauty, v kateri igra supermodel Ruby, je navdušila v dramatični rdeči obleki modne hiše Schiaparelli, piše Index.hr.

Hadid je izbrala drapirano obleko iz kolekcije visoke mode jesen 2025, izdelano iz razkošne kombinacije satena in svile. Prosojna tkanina, trompe l'oeil steznik in dolga vlečka so ustvarili videz, ki je bil hkrati eleganten in provokativen. Posebej je izstopal drzen kroj v predelu prsnega koša, ki je poudaril njeno silhueto – še bolj, ker ni nosila modrčka.

Rdeče pete so dopolnile celoten videz in subtilno namignile na njen lik Ruby, ki ga upodablja v seriji. Ni prvič, da je Hadid v rdečem – že med snemanjem v Parizu so jo opazili v podobnem odtenku.