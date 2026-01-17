Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Bella Hadid
Zabava

V obleki brez modrčka: vse oči so bile uprte vanjo

E.R.
17. 01. 2026 03.30
0

Z osupljivim videzom, drzno modno izbiro in vse bolj prepričljivimi igralskimi vlogami stopa lepotica v leto 2026 samozavestno in v velikem slogu.

Bella Hadid je 14. januarja v New Yorku stopila na svojo prvo rdečo preprogo v letu 2026 in takoj ukradla vso pozornost. Na premieri nove serije Ryana Murphyja The Beauty, v kateri igra supermodel Ruby, je navdušila v dramatični rdeči obleki modne hiše Schiaparelli, piše Index.hr.

Očarljiva kreacija Schiaparelli: rdeča, drzna in popolnoma v njenem slogu

Hadid je izbrala drapirano obleko iz kolekcije visoke mode jesen 2025, izdelano iz razkošne kombinacije satena in svile. Prosojna tkanina, trompe l'oeil steznik in dolga vlečka so ustvarili videz, ki je bil hkrati eleganten in provokativen. Posebej je izstopal drzen kroj v predelu prsnega koša, ki je poudaril njeno silhueto – še bolj, ker ni nosila modrčka.

Rdeče pete so dopolnile celoten videz in subtilno namignile na njen lik Ruby, ki ga upodablja v seriji. Ni prvič, da je Hadid v rdečem – že med snemanjem v Parizu so jo opazili v podobnem odtenku.

Lepotica, ki topi led
Preberi še
Lepotica, ki topi led

Dodelani detajli: od diamantov do nove barve las

Svoj videz je nadgradila z diamantnim in srebrnim nakitom, bronastim ličenjem ter elegantno figo, počesano nazaj s stransko prečo. Oboževalci so opazili tudi spremembo v njenem videzu – Hadid je tokrat nosila nekoliko temnejši odtenek las kot na začetku leta, ko je bila v Aspenu.

Premiera v MoMA in vloga, ki zahteva pogum

Dogodek je potekal v Muzeju moderne umetnosti (MoMA), le teden dni pred televizijsko premiero serije na FX, ki bo 21. januarja. V The Beauty Hadid upodablja supermodel, katere videz se drastično spremeni po tako imenovani lepotni injekciji, kar seriji daje temačnejši, psihološki ton.

Vloga je za Hadid pomemben korak naprej, saj sledi njenemu odmevnemu nastopu v Yellowstonu. Po poročanju ekipe je številne kaskaderske prizore izvedla sama.

Slekla se je za naslovnico
Preberi še
Slekla se je za naslovnico

Pohvale soigralcev: "Divja", "provokativna" in "neverjetno gledljiva"

Soigralec Evan Peters je o njenem delu povedal, da je "odlično opravila delo", medtem ko je Rebecca Hall njen nastop opisala kot "divji" ter dodala, da je bil "provokativen in neverjetno gledljiv".

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Bella Hadid seksi slavni znani vroče igralke manekenke rdeča preproga premiera lepotica
Film/tv

Je to nova kraljica romantičnih komedij?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434