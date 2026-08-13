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Nina Badrić
Zabava

Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu

B.R.
13. 08. 2026 11.39
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Zvezdnica je s fotografijo iz bazena pritegnila pozornost svojih sledilcev. 54-letna hrvaška pevka je pozirala v črni prosojni obleki in dvignila temperaturo.

Nina Badrić, ki je letos dopolnila 54 let, je na družbenih omrežjih delila fotografijo, na kateri ob bazenu pozira v črni obleki in s svojim videzom pritegnila številne poglede in komentarje svojih sledilcev.

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Pri 54 letih še vedno velja za eno najbolj prepoznavnih pevk

Z glasbo se je začela ukvarjati že zelo zgodaj, pri devetih letih se je namreč pridružila otroškemu zboru Zvjezdice. Pozneje je pela spremljevalne vokale in sodelovala z znanimi hrvaškimi izvajalci, med drugim s skupinama Parni valjak in Prljavo kazalište, nato pa se je podala na samostojno pot.

Med njenimi bolj znanimi skladbami so Čarobno jutro, Takvi kao ti, Dodiri od stakla in Dani i godine. Leta 2012 je v Bakuju zastopala Hrvaško s skladbo Nebo, v drugem polfinalu pa je osvojila 12. mesto in ostala brez uvrstitve v finale.

Pevka tudi pri 54 letih ostaja dejavna na glasbeni sceni. Letos je izdala album Moji ljudi, ki vsebuje 15 skladb in je izšel februarja 2026. Med njimi so tudi Moji ljudi, Zašto te još volim, Eto nama lijepih dana, Gradovi na vodi in Nemoj, pri kateri sodeluje tudi Petar Grašo.

Nina Badrič in Petar Grašo.
Nina Badrič in Petar Grašo. FOTO: Arhiv izvajalca
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