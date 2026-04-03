Alen Vitasović
Zabava

Vsak dan te tiho ubija: Hrvaški pevec o temni plati alkohola

B.R.
03. 04. 2026 02.31
Hrvaški pevec Alen Vitasović je iskreno spregovoril o svojih osebnih borbah, od alkoholizma do zdravstvenih težav, in o vplivu na kariero.

Hrvaški pevec Alen Vitasović je v pogovoru za Net.hr razkril, kako so ga dolgoletna kariera in osebne preizkušnje zaznamovale. Kot navaja, je nenaden uspeh močno posegel v njegovo življenje. "Naglo sem uspel in vse se je spremenilo. Vstopil sem v zakon, dobil sina, nato pa so prišla poniževanja in negativni komentarji," je povedal.

Pevec se je spomnil tudi na obdobje od 1993 dalje, ko je po njegovih besedah poslušal "vse mogoče o sebi". "Vse sem prebrodil. Po padcu sem se vedno znova dvigal in verjetno bo tako še naprej," je dodal.

Poleg poklicnih izzivov je Vitasović poudaril tudi vpliv bolezni in zdravstvenih težav. "Izmučile so me bolezni. Bilo je izziv uskladiti kariero, vzgajati otroke in biti mož. Pomagali so mi dobri ljudje, predvsem strokovnjaki, še posebej v času covida, ko sem bil skoraj mrtev človek. Tri leta brez denarja in dela, eno leto na intenzivni negi," je opisal pevec.

Zvezdnik je bil zelo iskren tudi glede alkohola: "Alkohol mi je uničil veliko – mene, druge drage ljudi, finančno in še sto drugih stvari. Na srečo sem se pravočasno, po veliki muci, tega odrekel. Nekaterih stvari iz preteklosti ni mogoče popraviti, a življenje gre naprej. Alkohol je težka, pritajena grožnja, ki te ubija vsak dan, pogosto brez zavedanja. Jaz sem se tega zavedal – smrt alkoholu," je zaključil.

Pevčeva osebna zgodba vključuje tudi ločitve. Avgusta 2024 je potrdil, da sta se z ženo Eleonoro ločila. To je bil njegov drugi zakon. S prvo ženo Sandro je bil 21 let in skupaj imata dve hčerki, Ivano in Mio.

Alen Vitasović alkoholizem odvisnost zdravje hrvaška glasba zvezdnik ločitev
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Drago 123 03. 04. 2026 19.53
Bravo alen nekateri zabredejo do konca upam da si se rešil tega zla
