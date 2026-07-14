"Pomagajte mi do novih prsi, saj nisem navajena delati": hrvaška starleta prosi za nove silikone

Hrvaška starleta Ava Karabatić je v objavi razkrila, da za uresničitev svojih načrtov potrebuje približno 15.000 evrov, sledilcem pa je celo posredovala podatke za nakazilo prek storitve Western Union ter jih prosila, naj ji po plačilu pošljejo potrdilo.
"Dragi moji, pomagajte mi, da odidem na Maldive in si vstavim večje prsne vsadke. Že od nekdaj si želim obiskati Maldive, pa mi to še ni uspelo. Večje prsi si želim tudi zato, ker sem si silikonske vsadke dala vstaviti pred 20 leti in jih je treba zamenjati. Takratni vsadki niso bili tako trajni kot današnji, zato mi vsak dan predstavljajo tveganje, saj mikroplastika počasi zastruplja telo. Za vse skupaj bom potrebovala približno 15.000 evrov. Če se sprašujete, kaj boste imeli vi od tega – seveda boste imeli, saj bom objavljala še bolj provokativne fotografije z novimi prsmi. Vem, da me ne boste razočarali. Jaz sem vsaj iskrena. Lahko bi napisala, da denar potrebujem za hrano ali preživetje, ampak zakaj bi lagala? Preprosto nisem navajena delati, vedno sem vse dobila brez večjega truda. Gremo, ljudje, verjamem v vas," je zapisala.
Njena objava je sprožila številne odzive. Nekateri so njeno iskrenost označili za osvežujočo, drugi pa so menili, da je šla s svojo prošnjo predaleč.
Pred kratkim je javno spregovorila o domnevnem nasilju
Ava Karabatić je bila v središču pozornosti tudi pred kratkim, ko je javno obtožila svojega nekdanjega zaročenca Ivana Lazarja fizičnega nasilja. Trdila je, da je do spora prišlo zaradi ljubosumja in da je po incidentu pristala na urgenci.
"Danes so ga izpustili na prostost. Kje je pravica? Ves dan jemljem pomirjevala, ker me je strah za moje življenje. Če se mi kaj zgodi, bo jasno, kaj se je zgodilo," je takrat zapisala na družbenih omrežjih.
Pozneje je za medije potrdila, da je bila poškodovana in da je dan preživela v bolnišnici.
"Res je, da sem bila pretepena. Ves dan sem bila na urgenci. Obraz imam otečen, bolijo me rebra, vendar gre življenje naprej," je takrat povedala skozi solze.
Njena najnovejša objava je znova razdelila javnost. Medtem ko nekateri menijo, da gre predvsem za provokacijo in način, kako pritegniti pozornost, drugi pravijo, da je bila vsaj povsem iskrena glede tega, zakaj prosi za denar.
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