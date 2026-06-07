Njeno ljubezensko življenje je bilo bolj divje od filmov

Začetek kariere in vzpon v Hollywoodu

Ava Gardner je v svet filma vstopila zelo mlada, širši preboj pa je doživela z vlogo v filmu The Killers, kjer je igrala ob boku Burta Lancasterja. Prav ta vloga je utrdila njen status filmske zvezde in enega največjih seks simbolov svojega časa. Njena podoba fatalne ženske je hitro postala del hollywoodske kulture, kar je močno vplivalo tudi na njeno zasebno življenje, saj je privlačila številne znane in vplivne moške.

icon-expand Bila je ena največjih zvezd zlate dobe Hollywooda. FOTO: Profimedia

Prvi zakon pri devetnajstih letih

Ava se je prvič poročila pri devetnajstih letih z igralcem Mickeyjem Rooneyjem. Kot navaja Biography.com, sta se poročila leta 1942, vendar je zakon trajal le približno eno leto. Razlogi za razhod so bili predvsem Rooneyjev razpuščen življenjski slog in vse večje nezadovoljstvo mlade igralke. Ava je kasneje odkrito priznala, da v zakonu ni bila srečna in da se ni počutila svobodno.

Drugi zakon in težko obdobje

Njen drugi zakon je bil z jazz glasbenikom Artiejem Shawom. Poročila sta se leta 1945, vendar se je zakon končal že leto kasneje. To obdobje je bilo za igralko zelo zahtevno. Začela je posegati po alkoholu in iskati pomoč v psihoterapiji, saj se je težko spopadala s pritiskom slave in osebnimi stiskami.

Frank Sinatra in najbolj odmevna ljubezen

Najbolj znan del njenega življenja je bila zveza s Frankom Sinatro. Spoznala sta se že v mladosti, romantično pa sta se povezala nekaj let kasneje. Kot poroča The New York Times, je Sinatra zaradi Ave zapustil svojo ženo Nancy, kar je povzročilo velik škandal v ameriški javnosti. Javnost in mediji so ga močno kritizirali, kar je vplivalo tudi na njegovo kariero. Zvezdnica je s tem utrdila svoj sloves fatalne ženske, ki je močno vplivala na življenja moških okoli sebe. Njuna zveza je bila intenzivna, polna strasti, ljubosumja in pogostih sporov.

icon-expand Frank Sinatra in Ava Gardner FOTO: Profimedia

Burna zveza, ki je zaznamovala Hollywood

Zakon med igralcema je bil izjemno turbulenten. Pogosto sta se prepirala, njuno razmerje pa je zaznamovalo tudi Sinatrovo čustveno nestabilno obdobje, v katerem je razmišljal o samomoru. Kljub vsem težavam sta ohranila močno čustveno povezanost tudi po ločitvi, kar kaže, da je šlo za eno najbolj kompleksnih ljubezenskih zgodb v zgodovini Hollywooda.

Simbol fatalne ženske

Ava Gardner je skozi kariero postala simbol hollywoodske fatalne ženske, ki ni sledila družbenim pravilom svojega časa. Njeno življenje je bilo mešanica slave, ljubezni, škandalov in osebnih bojev, zaradi česar ostaja ena najbolj fascinantnih ikon filmske zgodovine. Njena zgodba še danes navdihuje številne filmske ustvarjalce in ljubitelje klasičnega Hollywooda, saj prikazuje obdobje, ko so bile zvezde večje od življenja in je bila njihova zasebnost pogosto bolj dramatična kot filmi, v katerih so igrale.

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