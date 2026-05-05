Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Anne Nicole Smith
Zabava

Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke: hči Anne Nicole Smith je danes osupljiva kopija pokojne zvezdnice

B.R.
05. 05. 2026 03.11
0

Dannielynn Birkhead, hči legendarne Anne Nicole Smith, je odraščala v središču medijskega cirkusa zaradi sporov o očetovstvu. Danes je uspešna mlada ženska, ki gradi svojo pot stran od soja žarometov.

Tragična usoda Anne Nicole Smith in rojstvo hčerke

Dannielynn Birkhead se je rodila leta 2006 kot hči slavne manekenke in televizijske osebnosti Anne Nicole Smith. Njeno življenje je bilo že pred rojstvom pod drobnogledom javnosti, saj je bila njena mati ena najbolj kontroverznih ikon zgodnjih dvatisočih, kot poroča BBC.

Le nekaj dni po rojstvu hčerke je Anne Nicole Smith doživela hud osebni udarec. Njen sin Daniel je umrl zaradi prevelikega odmerka zdravil, kar so potrdili tudi podatki ameriških forenzičnih poročil. Ta tragedija je močno vplivala na njeno psihično stanje.

Šest kandidatov za očetovstvo: medijska drama brez primere

Po rojstvu Dannielynn se je razvila ena najbolj odmevnih pravnih bitk glede očetovstva v svetu slavnih. Skupno se je javilo kar šest moških, ki so trdili, da bi lahko bili njen oče.

Med njimi so bili odvetnik Howard K. Stern, fotograf Larry Birkhead pa tudi drugi posamezniki iz njenega zasebnega življenja. Kot poroča The New York Times, je primer pritegnil ogromno medijske pozornosti in postal globalna senzacija.

Sodišče je na koncu odredilo DNK-testiranje, ki je razjasnilo dilemo.

Dannielynn Birkhead
Dannielynn Birkhead FOTO: Profimedia

DNK-test razkril resnico

Rezultati testiranja so pokazali, da je pravi oče Dannielynn fotograf Larry Birkhead.

Po smrti Anne Nicole Smith, ki je umrla le pet mesecev po rojstvu hčerke zaradi kombinacije zdravil, je Larry Birkhead prevzel skrbništvo nad Dannielynn.

Danes je Dannielynn odrasla mlada ženska, ki pogosto pritegne pozornost javnosti zaradi izjemne podobnosti z materjo. Poznavalci pop kulture poudarjajo, da njene obrazne poteze močno spominjajo na Anne Nicole Smith, kar pogosto izpostavljajo tudi mediji, kot je People.

V nedavnem pogovoru je razkrila tudi svoje načrte za prihodnost. Kot je povedal njen oče, hčerka študira forenzične vede in razmišlja celo o dvojnem študiju. Ob tem jo zanima tudi kulinarika, saj rada peče, zato razmišlja o povezavi s tem področjem.

Njen oče je poudaril, da jo pri tem popolnoma podpira. Povedal je, da je ponosen nanjo ne glede na to, ali se bo odločila za javno kariero ali ne, ter da si želi, da sledi lastni poti. Dodal je, da so mnogi pričakovali, da bo sledila stopinjam svoje matere, vendar trenutno želi graditi svojo pot na področju forenzike in kriminalistike.

Po njegovih besedah je uspešno zaključila prvi semester študija, pri čemer ni bilo vedno lahko, vendar je na koncu pokazala vztrajnost in dosegla dobre rezultate. Poudaril je, da je izjemno ponosen na njen trud in dosežke.

Tragično življenje starlete, ki bi ji ta vloga rešila življenje
Preberi še
Tragično življenje starlete, ki bi ji ta vloga rešila življenje
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Preberi še
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Dannielynn Birkhead Anna Nicole Smith Larry Birkhead DNK test zvezdniki šovbiznis slavne osebnosti
Zabava

F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete

Cekin.si Ste vedeli, s kakšnim poslom se ukvarja Jennifer Garner?
24ur.com Transspolna hči Naomi Watts in Lieva Schreiberja: Želim biti supermodel
Zadovoljna.si To se skriva v ozadju njenega idiličnega življenja
24ur.com Sharon Stone kljub letom navdušuje v kopalkah: Pripravljena na poletje
Bibaleze.si Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
Bibaleze.si Zgodba ženske, ki obžaluje pozno materinstvo
Moskisvet.com Grozljivo: Izpoved ženske, ki je 10 let živela v kultu
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1683