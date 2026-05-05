Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke: hči Anne Nicole Smith je danes osupljiva kopija pokojne zvezdnice

Tragična usoda Anne Nicole Smith in rojstvo hčerke

Dannielynn Birkhead se je rodila leta 2006 kot hči slavne manekenke in televizijske osebnosti Anne Nicole Smith. Njeno življenje je bilo že pred rojstvom pod drobnogledom javnosti, saj je bila njena mati ena najbolj kontroverznih ikon zgodnjih dvatisočih, kot poroča BBC. Le nekaj dni po rojstvu hčerke je Anne Nicole Smith doživela hud osebni udarec. Njen sin Daniel je umrl zaradi prevelikega odmerka zdravil, kar so potrdili tudi podatki ameriških forenzičnih poročil. Ta tragedija je močno vplivala na njeno psihično stanje.

Šest kandidatov za očetovstvo: medijska drama brez primere

Po rojstvu Dannielynn se je razvila ena najbolj odmevnih pravnih bitk glede očetovstva v svetu slavnih. Skupno se je javilo kar šest moških, ki so trdili, da bi lahko bili njen oče. Med njimi so bili odvetnik Howard K. Stern, fotograf Larry Birkhead pa tudi drugi posamezniki iz njenega zasebnega življenja. Kot poroča The New York Times, je primer pritegnil ogromno medijske pozornosti in postal globalna senzacija. Sodišče je na koncu odredilo DNK-testiranje, ki je razjasnilo dilemo.

DNK-test razkril resnico

Rezultati testiranja so pokazali, da je pravi oče Dannielynn fotograf Larry Birkhead. Po smrti Anne Nicole Smith, ki je umrla le pet mesecev po rojstvu hčerke zaradi kombinacije zdravil, je Larry Birkhead prevzel skrbništvo nad Dannielynn. Danes je Dannielynn odrasla mlada ženska, ki pogosto pritegne pozornost javnosti zaradi izjemne podobnosti z materjo. Poznavalci pop kulture poudarjajo, da njene obrazne poteze močno spominjajo na Anne Nicole Smith, kar pogosto izpostavljajo tudi mediji, kot je People. V nedavnem pogovoru je razkrila tudi svoje načrte za prihodnost. Kot je povedal njen oče, hčerka študira forenzične vede in razmišlja celo o dvojnem študiju. Ob tem jo zanima tudi kulinarika, saj rada peče, zato razmišlja o povezavi s tem področjem. Njen oče je poudaril, da jo pri tem popolnoma podpira. Povedal je, da je ponosen nanjo ne glede na to, ali se bo odločila za javno kariero ali ne, ter da si želi, da sledi lastni poti. Dodal je, da so mnogi pričakovali, da bo sledila stopinjam svoje matere, vendar trenutno želi graditi svojo pot na področju forenzike in kriminalistike. Po njegovih besedah je uspešno zaključila prvi semester študija, pri čemer ni bilo vedno lahko, vendar je na koncu pokazala vztrajnost in dosegla dobre rezultate. Poudaril je, da je izjemno ponosen na njen trud in dosežke.

