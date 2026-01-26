Se spomnite nadležne sosede?

Andrea Barber je za mnoge gledalce sinonim za Kimmy Gibbler, enega najbolj nepozabnih likov iz kultne serije Polna hiša, piše dnevnik.hr. A čeprav je njen lik postal del televizijske zgodovine, je njena osebna pot potekala povsem drugače od klasične zgodbe otroških zvezd, ki ostanejo ujete v svetu slavnih.
Začetki pred kamerami in preboj z vlogo Kimmy Gibbler
Rojena 3. julija 1976 v Los Angelesu je Andrea Barber že kot deklica stopila v svet televizije. Nastopala je v reklamah in manjših serijah, dokler ni leta 1987 dobila vloge, ki ji je za vedno spremenila življenje. Kimmy Gibbler, glasna, ekscentrična in nepredvidljiva prijateljica DJ Tanner, je bila sprva mišljena kot občasni lik, a je hitro postala eden najbolj priljubljenih delov serije.
Barber je liku vdahnila edinstven humor in energijo, zaradi česar je ostala del igralske zasedbe vse do zaključka serije leta 1995. Kljub uspehu pa se nikoli ni želela popolnoma poistovetiti z igralskim svetom.
Zavesten umik iz Hollywooda
Po koncu Polne hiše se je Andrea odločila za korak, ki ga v svetu otroških zvezd redko vidimo – zapustila je igralsko industrijo. Namesto nadaljevanja kariere pred kamerami se je posvetila izobraževanju. Diplomirala je iz angleščine na Whittier College, nato pa magistrirala iz mednarodnih odnosov na Univerzi v Yorku v Angliji.
V letih, ko je živela stran od Hollywooda, je delala v trženju in mednarodnih organizacijah, živela v tujini ter se posvetila družini. Poročila se je, postala mama dveh otrok in se preizkusila celo v teku maratonov. V javnosti se je pojavljala le redko, saj je igranje videla kot zaključeno poglavje.
Presenetljiva vrnitev v svet Polne hiše
Skoraj dvajset let po koncu izvirne serije je Netflix leta 2016 ustvaril nadaljevanje Fuller House, v katerem je Andrea znova stopila v čevlje Kimmy Gibbler. Producenti so želeli ohraniti pristnost izvirnika, Kimmy pa je bila ključni del te nostalgije.
V novi seriji je njen lik postal še bolj izpostavljen. Kimmy je bila prikazana kot odrasla, a še vedno nepopravljivo samosvoja, Barber pa je s svojo igro osvojila tako stare oboževalce kot novo generacijo gledalcev. Serija je trajala pet sezon in se zaključila leta 2020.
Življenje danes: med družino, oboževalci in izbranimi projekti
Danes Andrea Barber živi umirjeno življenje, daleč od hollywoodskega blišča. Posveča se družini, občasno pa se pojavi na dogodkih, povezanih s Polno hišo. Ne išče novih igralskih vlog, a ostaja odprta za projekte, ki jo osebno navdihujejo.
Pogosto sodeluje na konvencijah in srečanjih z oboževalci, kjer iskreno govori o izkušnji otroške slave in o tem, kako pomembno je bilo, da si je vzela čas zase. Večkrat je poudarila, da nikoli ni obžalovala svojega umika iz igralskega sveta, saj ji je omogočil, da je odrasla brez pritiska javnosti in našla svojo identiteto.
Vir: dnevnik.hr
