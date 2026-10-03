Priljubljena vplivnica priznala: 'Nikoli v življenju nisem prebrala knjige'

Alix Earle presenetila z nenavadnim priznanjem

Petindvajsetletna Alix Earle je ena najbolj prepoznavnih ameriških vplivnic mlajše generacije. Med drugim je zaslovela z videoposnetki, v katerih s sledilci deli utrinke vsakdanjega življenja, ličenja in mode. V kratkem pogovoru z Melom Ottenbergom, glavnim urednikom revije Interview Magazine, je dobila tudi precej preprosto vprašanje: katero knjigo je nazadnje prebrala? Njen odgovor je bil presenetljiv. Earlejeva je dejala, da ni nikoli prebrala knjige, nato pa dodala, da je morda prebrala kakšno delo dr. Seussa. Posnetek pogovora je bil objavljen na Instagramu in je hitro pritegnil pozornost uporabnikov.

icon-expand Alix Earle FOTO: Profimedia

Še bolj presenetljivo je, da ima univerzitetno diplomo

Njena izjava je toliko bolj pritegnila pozornost zaradi njenega izobraževanja. Earlejeva je leta 2023 diplomirala na University of Miami z diplomo iz poslovne administracije. Univerzitetno okolje ji sicer ni bilo tuje niti zaradi njenega poznejšega delovanja. Po diplomi je ustanovila štipendijo za študente poslovne šole, kar je zapisano tudi v gradivu University of Miami. V enem od univerzitetnih intervjujev je Earlejeva govorila tudi o tem, kako ji je študij marketinga pomagal pri razumevanju podatkov in uspešnosti objav na družbenih omrežjih. Njena izjava je kmalu postala predmet številnih komentarjev. Del uporabnikov se je ob njeni izjavi zabaval, drugi pa so se spraševali, kako je mogoče zaključiti univerzitetni študij, če človek skorajda ne bere knjig.

Vplivnica z milijoni sledilcev

Earlejeva je kljub nenavadnemu priznanju ena najvplivnejših osebnosti na družbenih omrežjih. TIME jo je leta 2025 uvrstil na svoj seznam TIME100 Creators, namenjen ustvarjalcem z velikim vplivom na digitalno kulturo. Njena priljubljenost se je začela hitro povečevati predvsem z vsebinami tipa Get Ready With Me, v katerih je sledilcem omogočala vpogled v svoje vsakdanje življenje. TIME je takrat zapisal, da je imela na Instagramu in TikToku skupaj skoraj 12 milijonov sledilcev. Danes je prav njena neposrednost eden od razlogov, zaradi katerih njene izjave hitro zaokrožijo po spletu. Tokrat je bila dovolj že ena kratka poved o knjigah. Njeno priznanje tako odpira tudi nekoliko širše vprašanje: ali je mogoče biti zelo uspešen v digitalnem svetu, ne da bi človek posegal po klasičnih knjigah? Odgovor je očitno pritrdilen, vendar je prav nenavadnost njenega priznanja razlog, da se je o njem začelo govoriti precej več kot o običajnem odgovoru na vprašanje o branju.

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