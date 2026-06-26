Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze

Športnica Alisha Lehmann je po le približno šestih mesecih razmerja zaročena z Montelom McKenziejem.

Par je veselo novico delil na Instagramu, kjer sta objavila serijo fotografij s plaže. Na posnetkih Montel poklekne pred nogometašico in ji ponudi zaročni prstan.

Kot poroča španska Marca, je Lehmannova ob trenutku zaroke vidno ganjena, nato pa je z nasmehom sprejela prstan. Ob fotografijah je zapisala preprost stavek: "Za vedno in vedno."

Objava je v zelo kratkem času zbrala na tisoče čestitk, med drugim tudi številnih znanih osebnosti iz sveta nogometa in zabave, kar izpostavlja tudi britanski The Sun.