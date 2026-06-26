Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze

Športnica Alisha Lehmann je po le približno šestih mesecih razmerja zaročena z Montelom McKenziejem.
Par je veselo novico delil na Instagramu, kjer sta objavila serijo fotografij s plaže. Na posnetkih Montel poklekne pred nogometašico in ji ponudi zaročni prstan.
Kot poroča španska Marca, je Lehmannova ob trenutku zaroke vidno ganjena, nato pa je z nasmehom sprejela prstan. Ob fotografijah je zapisala preprost stavek: "Za vedno in vedno."
Objava je v zelo kratkem času zbrala na tisoče čestitk, med drugim tudi številnih znanih osebnosti iz sveta nogometa in zabave, kar izpostavlja tudi britanski The Sun.
Od razmerja do zaroke v rekordnem času
Zaljubljenca sta svojo zvezo javno potrdila v začetku leta, kot navaja Bild, kjer so zapisali, da je par kmalu postal eden najbolj spremljanih v svetu športnih in spletnih medijev.
Že kmalu po uradni potrditvi razmerja so se pojavile govorice o zaroki. Kot je poročal The Scottish Sun, so ju oboževalci opazili v zlatarni, kar je sprožilo ugibanja, da je McKenzie že izbral prstan.
Kdo je Montel McKenzie?
Montel McKenzie je širši javnosti znan kot nekdanji udeleženec britanskega resničnostnega šova Love Island. Po nastopu v oddaji je pridobil veliko število sledilcev na družbenih omrežjih in postal del britanske zabavne scene.
Poleg televizijske kariere nastopa tudi v nižjeligaškem nogometu in v šestčlanskih ligah, kjer je povezan tudi z ekipami iz t. i. Baller League formata, kar dodatno povezuje njegov svet z nogometom in vplivneži.
Ena najbolj spremljanih nogometašic na svetu
Alisha Lehmann velja za eno najbolj prepoznavnih nogometašic današnjega časa. Kot izpostavlja Goal.com, ima švicarska reprezentantka več milijonov sledilcev na družbenih omrežjih in velja za globalno športno vplivnico.
Pred tem je igrala za več evropskih klubov, med drugim West Ham, Aston Villo in Juventus, trenutno pa nadaljuje kariero v angleški ligi. Njena priljubljenost pogosto presega športne okvire, kar redno poudarjajo tudi mednarodni mediji.
Viri: Goal, Marca, Sportske novosti, The Sun, Bild
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