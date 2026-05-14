macron
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?

B.R.
14. 05. 2026 14.12
0

V medijih so se razširile govorice o domnevnem incidentu med francoskim predsednikom Emmanuelem Macronom in njegovo soprogo Brigitte Macron, ki naj bi bil povezan s sporočili iranski igralki.

Kako so se pojavile govorice o domnevnem incidentu

Zgodba se je v javnosti začela širiti prek družbenih omrežij in posameznih tabloidnih zapisov, ki so namigovali na napetost v francoski predsedniški palači Élysée. Po teh navedbah naj bi Brigitte Macron reagirala na predsednikovo dopisovanje z iransko igralko Golshifteh Farahani, kar naj bi privedlo do domnevnega fizičnega konflikta.

Uradni odziv: sodelavci Emmanuela Macrona zanikajo vse navedbe

Sodelavci francoskega predsednika Emmanuela Macrona so se hitro odzvali na govorice in jih označili za popolnoma neutemeljene. Po poročanju britanskega medija BBC News so v Élyséeju poudarili, da ni prišlo do nobenega konflikta in da so navedbe o domnevnem udarcu popolnoma izmišljene.

Tudi tiskovni predstavniki francoskega predsedniškega urada so pojasnili, da gre za napačne interpretacije in spletne dezinformacije, ki nimajo nobene povezave z dejanskimi dogodki v predsedniški palači.

Iranska igralka Golshifteh Farahani, znana po svojem delu v mednarodni filmski industriji, se je v zgodbi pojavila kot del domnevne spletne komunikacije, ki naj bi sprožila napetosti. Vendar pa po poročanju francoskega medija Le Monde ni nobenih dokazov, da bi obstajala kakršna koli neprimerna komunikacija, povezana s političnim ali zasebnim konfliktom.

Farahanijeva je v preteklosti že večkrat poudarila, da se osredotoča na svojo umetniško kariero in da ne komentira političnih govoric, ki krožijo v medijih.

Iranska igralka Golshifteh Farahani. FOTO: Profimedia
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Emmanuel Macron Brigitte Macron Golshifteh Farahani Francija Elysée
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

