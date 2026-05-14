Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?

Zgodba se je v javnosti začela širiti prek družbenih omrežij in posameznih tabloidnih zapisov, ki so namigovali na napetost v francoski predsedniški palači Élysée. Po teh navedbah naj bi Brigitte Macron reagirala na predsednikovo dopisovanje z iransko igralko Golshifteh Farahani , kar naj bi privedlo do domnevnega fizičnega konflikta.

Sodelavci francoskega predsednika Emmanuela Macrona so se hitro odzvali na govorice in jih označili za popolnoma neutemeljene. Po poročanju britanskega medija BBC News so v Élyséeju poudarili, da ni prišlo do nobenega konflikta in da so navedbe o domnevnem udarcu popolnoma izmišljene.

Tudi tiskovni predstavniki francoskega predsedniškega urada so pojasnili, da gre za napačne interpretacije in spletne dezinformacije, ki nimajo nobene povezave z dejanskimi dogodki v predsedniški palači.

Iranska igralka Golshifteh Farahani, znana po svojem delu v mednarodni filmski industriji, se je v zgodbi pojavila kot del domnevne spletne komunikacije, ki naj bi sprožila napetosti. Vendar pa po poročanju francoskega medija Le Monde ni nobenih dokazov, da bi obstajala kakršna koli neprimerna komunikacija, povezana s političnim ali zasebnim konfliktom.

Farahanijeva je v preteklosti že večkrat poudarila, da se osredotoča na svojo umetniško kariero in da ne komentira političnih govoric, ki krožijo v medijih.