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Alessandra Ambrosio
Zabava

Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce

B.R.
18. 06. 2026 03.00
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Brazilska supermanekenka je znova pritegnila veliko pozornosti na družbenih omrežjih, potem ko je delila fotografijo, s katero je poudarila svojo povezanost z domovino in navijaško energijo.

Poletni trenutek ob bazenu in brazilska zastava

Manekenka Alessandra Ambrosio je na Instagramu objavila sklop fotografij, na katerih pozira ob bazenu, v rokah pa drži brazilsko zastavo. Ob tem je zapisala, da v času mundiala navija za Brazilijo. Oblečena v bikini v barvah, ki spominjajo na nacionalne barve Brazilije, je zvezdnica še enkrat pokazala, kako ponosna je na svoje poreklo. Čeprav že vrsto let gradi uspešno mednarodno kariero, ena najbolj znanih svetovnih manekenk nikoli ni skrivala močne povezanosti z domovino, iz katere je stopila na pot proti modnemu vrhu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brazilija je najuspešnejša reprezentanca v zgodovini svetovnega nogometa, saj je edina, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih FIFA World Cup in jih kar petkrat tudi osvojila, pri čemer so njen nogomet zaznamovale legende, kot so Pelé, Ronaldo Nazário, Romário, Ronaldinho in Neymar.

Kdo je Alessandra Ambrosio

Alessandra je ena najbolj prepoznavnih brazilskih manekenk svoje generacije, ki je svetovno slavo dosegla kot ena izmed obrazov modne hiše Victoria's Secret. Kot poročajo modni mediji, je dolga leta veljala za eno ključnih "angelčkov" znamke, s katero je nastopala na največjih modnih revijah in kampanjah po svetu.

Poleg modnih pist se je uveljavila tudi kot vplivnica in poslovna ženska, saj redno sodeluje z modnimi in lifestyle blagovnimi znamkami ter nastopa v kampanjah za kopalke, modo in luksuzne izdelke.

Družina in zasebno življenje

Alessandra Ambrosio nikoli ni bila uradno poročena, je pa bila dolga leta v zvezi z ameriškim poslovnežem Jamiejem Mazurjem. Skupaj sta ustvarila družino, čeprav do poroke nikoli ni prišlo.

Imata dva otroka: hčerko Anjo Louise Ambrosio Mazur (rojeno 2008) in sina Noaha Phoenixa Ambrosio Mazurja (rojenega 2012). Po razhodu leta 2018 sta ohranila korekten odnos in skupaj skrbita za vzgojo otrok, saj jima je, kot poudarjajo tuji mediji, pomembno predvsem stabilno družinsko okolje.

Ambrosiova pogosto poudarja, da ji otroka predstavljata osrednji del življenja, kljub temu da je zaradi kariere pogosto na poti med Brazilijo in ZDA. Prav ta življenjski slog ji omogoča, da ostaja povezana tako s svojo domovino kot tudi z ameriškim okoljem, kjer je zgradila svojo modno kariero.

Alessandra Ambrosio
Alessandra Ambrosio FOTO: AP
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Viri: UOL Splash, Page Six, People, Vogue

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Alessandra Ambrosio manekenka brazilska zastava lepotica družbena omrežja Brazilija nogomet Instagram navijačica
Film/tv

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