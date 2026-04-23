Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?

Najdlje vladajoči evropski voditelj Aleksander Lukašenko (71) naj bi imel novo partnerico. Gre za lepotno kraljico, ki je pred kratkim praznovala svoj 22. rojstni dan.
Beloruski predsednik, ki je na oblasti že skoraj 32 let in velja za tesnega zaveznika Vladimirja Putina, naj bi bil povezan z modelom Alijo Korotkayo. Zadeva je hitro postala predmet zanimanja svetovne javnosti zaradi političnega položaja in velike starostne razlike.
Aleksander Lukašenko je že skoraj tri desetletja in pol na čelu Belorusije. Kot poroča BBC News v svojih političnih analizah, gre za enega najdlje vladajočih evropskih voditeljev, ki ga številni opisujejo kot avtoritarnega predsednika. Njegov politični slog in tesni odnosi z Rusijo pogosto vzbujajo mednarodno pozornost. Lukašenko prav tako velja za eno najbolj kontroverznih političnih osebnosti v regiji.
Govorice o domnevnem razmerju so se začele širiti prek spletnih portalov in družbenih omrežij; po navedbah različnih medijskih virov gre za mlado javno osebnost, ki je nedavno praznovala dvaindvajseti rojstni dan in je sodelovala na lepotnih tekmovanjih.
