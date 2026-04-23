Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?

Najdlje vladajoči evropski voditelj Aleksander Lukašenko (71) naj bi imel novo partnerico. Gre za lepotno kraljico, ki je pred kratkim praznovala svoj 22. rojstni dan.

Beloruski predsednik, ki je na oblasti že skoraj 32 let in velja za tesnega zaveznika Vladimirja Putina, naj bi bil povezan z modelom Alijo Korotkayo. Zadeva je hitro postala predmet zanimanja svetovne javnosti zaradi političnega položaja in velike starostne razlike.