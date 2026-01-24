Resnična zgodba ženske, ki je ustvarila erotični imperij

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Netflixova miniserija Mrs Playmen je znova obudila zanimanje za eno najvplivnejših in hkrati najbolj kontroverznih osebnosti italijanskega založništva – Adelino Tattilo. V seriji jo upodobi Carolina Crescentini, zgodba pa razkriva, kako je ženska, ki je večino svojega zasebnega življenja skrivala pred javnostjo, postala pionirka erotične industrije in simbol kulturne revolucije v Italiji.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 5 Carolina Crescentini









Ženska, ki je preoblikovala italijansko erotiko

Adelina Tattilo je bila v šestdesetih letih mati treh otrok in žena Santeja Balsama, ko ju je ameriški Playboy navdihnil, da ustvarita italijansko različico revije za odrasle. Tako se je rodil Playmen – publikacija, ki je hitro postala uspešnica, a hkrati tarča kritik, sodnih postopkov in moralnih obsodb. Čeprav so jo mnogi obtoževali, da spodbuja nespodobnost in ruši katoliške vrednote, je Tattilo verjela v drugačno poslanstvo revije. "Upam, da bo Playmen na inteligenten način prispeval k spreminjanju nekaterih arhaičnih odnosov do ljubezni in seksa med italijanskimi moškimi in ženskami," je leta 1971 povedala za TIME.

Playmen: več kot le erotična revija

Čeprav je bila revija znana predvsem po golih fotografijah – med drugim so pozirale Brigitte Bardot, Amanda Lear in številne druge zvezdnice – je Playmen objavljal tudi članke o umetnosti, politiki in kulturi. Intervjuvali so celo svetovno znane osebnosti, kot sta Fred Astaire in Allen Ginsberg. Tattilo je želela ustvariti platformo, ki presega erotiko. Po besedah italijanske agencije Adnkronos je bil njen cilj jasen: "Revija ni bila le erotika, temveč orodje kulturne emancipacije ... boj proti nestrpnosti in izziv lažnemu moralizmu."

Uspeh, prepovedi in škandali

Revija je v manj kot štirih letih dosegla naklado 450.000 izvodov, a je bila v Italiji tehnično nezakonita zaradi kršenja 725. člena kazenskega zakonika. To pa je Playmen naredilo le še bolj zaželenega. TIME je leta 1971 zapisal: "Vsak mesec poteka tekma med bralci in policijo ... bralci so običajno hitrejši." Največji škandal je izbruhnil leta 1972, ko je Playmen objavil gole fotografije Jackie Kennedy, posnete brez njenega dovoljenja na zasebnem otoku Skorpios. Tattilo je za posnetke plačala med 34.000 in 51.000 dolarji, objava pa je sprožila svetovno medijsko eksplozijo. Tattilo se ni čutila odgovorne: "Navsezadnje je Jackie vedela, da so fotografi na tej lokaciji že večkrat snemali. Če ni želela biti fotografirana, se ne bi smela razgaliti." Fotografije so kasneje krožile po številnih revijah, tudi v ameriškem Hustlerju, in postale del zgodbe, prikazane v filmu Ljudstvo proti Larryju Flyntu.

icon-expand Carolina Crescentini na predstavitvi serije FOTO: Profimedia

Vstop na ameriški trg in spor s Playboyem

Po evropskem uspehu je Tattilo poskusila osvojiti še ZDA. Revijo je tam izdajala pod imenom Adelina s sloganom "Ameriška izdaja italijanskega Playmena". A Hugh Hefner je hitro vložil tožbo. Sodišče je odločilo v korist Playboya, Tattilo pa je morala spremeniti slogan in se odpovedati uporabi imena Playmen v ZDA. Kljub kratkemu obstoju je ameriška izdaja privabila velike ustvarjalce – med njimi režiserja Mela Brooksa in pisatelja Stephena Kinga.

Založniški imperij in feministični preobrat

Tattilo ni ostala le pri eni reviji. Ustanovila je založniški imperij, ki je izdajal knjige, kot so Dizionario della Letteratura Erotica, La Marijuana Fa Bene in Playdux: Storia Erotica del Fascismo. Kasneje je ustvarila še feministično revijo Libero, namenjeno opolnomočenju žensk. Poleg člankov o politiki, feminizmu in modi je objavljala tudi fotografije golih moških – kar je bil za tisti čas drzen in provokativen korak.

Konec ene ere

Playmen je izšel zadnjič leta 2001. Adelina Tattilo je umrla leta 2007 pri 78 letih, po kratki bolezni. Italijanski mediji so jo opisali kot žensko, ki je s svojim delom pretresla družbene norme in odprla razpravo o spolnosti, svobodi in kulturi.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.