4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo

Zato ni presenetljivo, da se prav na letih pogosto pokaže, kdo ima občutek za druge in kdo ga nima. Etična trenerka Mariah Grumet je za Business Insider razložila, katere štiri napake potniki najpogosteje delajo in zakaj bi se jim morali izogniti.

1. Nepremišljeno nagibanje sedeža

Vprašanje, ali je nagibanje sedeža nesramno ali povsem legitimno, deli potnike že leta. Grumet pravi, da ima vsak pravico nagniti svoj sedež, saj ga je plačal. A to ne pomeni, da lahko to narediš brez premisleka. Če ima oseba za tabo odprt prenosnik, hrano na mizici ali dojenčka v naročju, je osnovna vljudnost, da počakaš ali jo vsaj opozoriš. Malo pozornosti lahko prepreči veliko slabe volje.

2. Hrana in izdelki, ki zasmradijo kabino

Letalo je zaprt prostor, kjer se vonji ne razpršijo, ostanejo z vsemi potniki. Zato Grumet opozarja, naj potniki ne prinašajo hrane z močnim vonjem, kot so tuna, česen ali hitro pripravljene jedi. Enako velja za kozmetiko: lak za nohte, odstranjevalec laka, močni parfumi ali razpršila lahko sprožijo glavobole ali alergijske reakcije. Če nekaj diši tebi, še ne pomeni, da bo prijetno tudi drugim.

Preberi še Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane

3. Neprijaznost do staršev z otroki

Otroci na letalu jokajo, brcajo sedeže ali se preprosto utrudijo. To je nadležno, a Grumet poudarja, da starši v takih trenutkih že tako doživljajo stres. "Starš je pogosto že povsem na robu. Zavrten pogled ali šepetanje samo poslabša situacijo," pravi. Tudi če se ti zdi, da bi lahko otrokovo vedenje "bolje nadzorovali", je prijaznost vedno boljša izbira.

4. Drvenje proti izhodu takoj po pristanku

Ko letalo pristane, nekateri potniki skočijo pokonci, kot da gre za tekmovanje, kdo bo prvi zunaj. Grumet poudarja, da je pravilo preprosto: izstopa se po vrstnem redu, najprej tisti pred tabo. Edina izjema je, če loviš povezovalni let. V tem primeru obvestiš kabinsko osebje, ki ti lahko pomaga hitreje izstopiti. Vsi ostali pa naj počakajo svojo vrsto. Letenje je lahko stresno, a z malo bontona in upoštevanja drugih lahko vsak let postane precej bolj prijeten tako zate kot za vse okoli tebe.