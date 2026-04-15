29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen

Namesto klasičnega spoznavanja je Celeste Joan, komičarka in vplivnica, ustvarila podroben Googlov obrazec za svoje potencialne snubce, kar je sprožilo pravi spletni fenomen in v zelo kratekm času pritegnilo že več kot 260 prijav. Njena ideja je hitro postala viralna in odprla vprašanje, kako se danes sploh še spoznavamo.

Nenavaden pristop k sodobnim zmenkom

Vplivnica je želela preizkusiti drugačen način spoznavanja ljudi. Kot pojasnjujejo analitiki digitalnih trendov pri portalu Social Media Today, se uporabniki vse pogosteje naveličajo algoritmov in ponavljajočih se profilov, zato iščejo bolj osebne načine povezovanja.

Namesto klasičnih aplikacij je pripravila strukturiran Googlov obrazec, kjer so morali kandidati podati vse od osnovnih podatkov do osebnih vrednot. Njena ideja je bila preprosta: namesto neskončnega drsenja po profilih želi takoj dobiti jasne odgovore o združljivosti.

'Romantični življenjepisi' in nepričakovan odziv

Kar se je začelo kot eksperiment, se je hitro spremenilo v spletni pojav. Več kot 260 moških je izpolnilo obrazec in poslalo svoje 'romantične življenjepise'. Po poročanju platforme BBC Lifestyle podobni trendi kažejo, da ljudje iščejo bolj strukturirane načine spoznavanja, kjer je manj naključja in več jasnih kriterijev.

Celeste je priznala, da takšnega odziva ni pričakovala. Ideja je bila sprva humorna, a je hitro postala resen filter za izbiro potencialnih partnerjev.

Nenavadna in osebna vprašanja

Obrazec ni vseboval le osnovnih vprašanj, temveč tudi zelo specifične in osebne kriterije. Kandidati so morali navesti, ali imajo vozniško dovoljenje, ali so zaposleni in ali so bili kdaj kazensko obsojeni. Poleg resnih vprašanj so bila vključena tudi bolj zabavna merila, kot so preference glede hišnih ljubljenčkov ali navijanje za določen športni klub, kar je dodatno povečalo viralnost projekta.

Ključno vprašanje, ki je odločalo

Največ pozornosti je pritegnilo zadnje vprašanje: kaj bi kandidat prinesel na večerjo k njeni babici. Odgovori so bili zelo različni. Nekateri so izstopali z izvirnostjo, drugi pa so pokazali pomanjkanje razumevanja situacije. Prav ta del obrazca je postal vir številnih komentarjev in spletnih odzivov.

Sodobni zmenki med humorjem in realnostjo

Eksperiment je razkril tudi manj prijetne plati spletnega spoznavanja. Majhen delež kandidatov je priznal pretekle pravne težave ali pomanjkanje osnovnih življenjskih veščin, kar je vplivnico dodatno prepričalo, da je njen pristop učinkovit filter. Po podatkih raziskav portala Statista se vse več ljudi odloča za alternativne načine spoznavanja, saj klasične aplikacije pogosto ne ponujajo dovolj poglobljenih informacij o osebi.

