Kriminalne zgodbe
Za njun umor so aretirali sina
0
Film/tv
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
0
Glasba
Pevec zbolel za rakom
1
Odnosi
Tako je, ko ženska ljubi žensko
0
Odnosi
Tako lepa je nova snaha Donalda TrumpaDonald Trump mlajši se je zaročil. Poglejte, kdo je lepotica, ki ji je nadel zaročni prstan.
0
Odnosi
Išče žensko z denarjem in stilomSveže ločeni igralec je razkril, kaj išče pri svoji novi bodoči partnerki.
0
Novice
To so po koncu oddaje 24UR povedali voditeljiZa oddajo 24UR na POP TV je minilo 30 let informiranja, zabave in strasti. Poglejte, kaj so ob tej priložnosti povedali voditelji informativne oddaje in koliko denarja je drugim znanim obrazom POP TV-ja uspelo zbrati v dobrodelni oddaji kviza Na Lovu.
0
Glasba
Pevec zbolel za rakomSir Cliff Richard, ena največjih britanskih glasbenih ikon, je razkril, da se je zdravil zaradi raka prostate. Preberite, kako je bolezen odkril, kako poteka njegovo okrevanje in zakaj poziva k boljšim presejalnim programom za moške.
1
Film/tv
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetuIgralka je pri 45 letih v nedeljo, 14. decembra, umrla 'nepričakovano, a mirno'.
0
Odnosi
Tako je, ko ženska ljubi ženskoKristen Stewart je razkrila nove podrobnosti o zakonu z Dylan Meyer. Preberite, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba, kaj jo je zakon naučil in kakšne družinske načrte imata.
0
Film/tv
Legendarni pilot se po 30 letih vrača med elitoV prihajajočih 14 dneh nas na VOYO čaka pester nabor novosti. Za prijetne večere boste lahko uživali v številnih romantičnih filmih, ki bodo hladne zimske dni napolnili z ljubeznijo. Prav tako ne bo manjkalo akcije, saj nas čakajo tudi številni razburljivi športni dogodki.
0
Film/tv
Na domu so ga našli mrtvegaRob Reiner, legendarni režiser filmov When Harry Met Sally, The Princess Bride in A Few Good Men, je umrl pri 78 letih.
1
Zabava
Pred vsemi se je podelal v hlačeNe boste verjeli, kaj se je zgodilo Hughu Jackmanu na odru med predstavo 'Lepotica in zver'.
0
Šport
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bilaLindsey Vonn je razkrila, da še nikoli ni bila bolj zadovoljna s svojim telesom. Poglejte, zakaj.
4
Zabava
Na dogodek prišel poškodovan: Vsi so gledali njegov nosBradley Cooper je na premieri svojega novega filma požel veliko pozornosti.
0