Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

Intervju
Za njun umor so aretirali sina
Kriminalne zgodbe

Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Film/tv

Pevec zbolel za rakom
Glasba

Tako je, ko ženska ljubi žensko
Odnosi

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa
Odnosi

Donald Trump mlajši se je zaročil. Poglejte, kdo je lepotica, ki ji je nadel zaročni prstan.
Išče žensko z denarjem in stilom
Odnosi

Sveže ločeni igralec je razkril, kaj išče pri svoji novi bodoči partnerki.
To so po koncu oddaje 24UR povedali voditelji
Novice

Za oddajo 24UR na POP TV je minilo 30 let informiranja, zabave in strasti. Poglejte, kaj so ob tej priložnosti povedali voditelji informativne oddaje in koliko denarja je drugim znanim obrazom POP TV-ja uspelo zbrati v dobrodelni oddaji kviza Na Lovu.
Pevec zbolel za rakom
Glasba

Sir Cliff Richard, ena največjih britanskih glasbenih ikon, je razkril, da se je zdravil zaradi raka prostate. Preberite, kako je bolezen odkril, kako poteka njegovo okrevanje in zakaj poziva k boljšim presejalnim programom za moške.
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Film/tv

Igralka je pri 45 letih v nedeljo, 14. decembra, umrla 'nepričakovano, a mirno'.
Tako je, ko ženska ljubi žensko
Odnosi

Kristen Stewart je razkrila nove podrobnosti o zakonu z Dylan Meyer. Preberite, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba, kaj jo je zakon naučil in kakšne družinske načrte imata.
Legendarni pilot se po 30 letih vrača med elito
Film/tv

V prihajajočih 14 dneh nas na VOYO čaka pester nabor novosti. Za prijetne večere boste lahko uživali v številnih romantičnih filmih, ki bodo hladne zimske dni napolnili z ljubeznijo. Prav tako ne bo manjkalo akcije, saj nas čakajo tudi številni razburljivi športni dogodki.
Na domu so ga našli mrtvega
Film/tv

Rob Reiner, legendarni režiser filmov When Harry Met Sally, The Princess Bride in A Few Good Men, je umrl pri 78 letih.
Pred vsemi se je podelal v hlače
Zabava

Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo Hughu Jackmanu na odru med predstavo 'Lepotica in zver'.
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Šport

Lindsey Vonn je razkrila, da še nikoli ni bila bolj zadovoljna s svojim telesom. Poglejte, zakaj.
Na dogodek prišel poškodovan: Vsi so gledali njegov nos
Zabava

Bradley Cooper je na premieri svojega novega filma požel veliko pozornosti.
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Film/tv

Wayne Knight, legendarni Newman iz Seinfelda, je pri 70 letih navdušil na premieri Five Nights at Freddy's 2. Preberite, kako se je igralec vrnil v ospredje in zakaj film kljub kritikam ruši rekorde.
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
