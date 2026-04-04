Zakaj so avtomobilske pnevmatike črne? Razlog vas bo presenetil

B.R.
04. 04. 2026 03.00
0

Pnevmatike niso vedno bile črne. Pravzaprav bi morale biti bele – pa niso. Večina ljudi domneva, da so pnevmatike od nekdaj črne, vendar to ne drži. Naravna guma, iz katere so bile prve pnevmatike izdelane, je v osnovi svetla oziroma bela.

Zgodnje pnevmatike so bile zato precej svetlejše barve, kar pa se je hitro izkazalo za nepraktično. Bele pnevmatike so se hitro obrabljale, bile občutljive na poškodbe in niso zagotavljale dovolj dobrega oprijema.

Zgodnje pnevmatike so bile precej svetlejše barve ... FOTO: Profimedia

Prelomnica: dodajanje ogljika

Pravi razlog, zakaj so pnevmatike danes črne, tiči v dodatku, imenovanem črni ogljik oziroma ogljikova črnina. Gre za fin prah/saje, ki ga dodajajo gumi, da izboljšajo njene lastnosti.

Ta snov bistveno poveča trdnost pnevmatik, izboljša odpornost proti obrabi in podaljša njihovo življenjsko dobo.

Več kot le barva

Dodajanje črnega ogljika ne vpliva samo na videz. Pnevmatike zaradi tega:

- bolje prenašajo toploto,

- so odpornejše na ultravijolično sevanje,

- zagotavljajo boljši oprijem na cesti.

Prav zaradi teh lastnosti so proizvajalci hitro opustili bele pnevmatike in prešli na črne.

Zakaj bele pnevmatike niso preživele?

Razvoj črnih pnevmatik ni bil naključen, temveč rezultat tehničnih izboljšav.
Razvoj črnih pnevmatik ni bil naključen, temveč rezultat tehničnih izboljšav. FOTO: Shutterstock

Čeprav so bele pnevmatike na prvi pogled delovale zanimivo, niso bile praktične za vsakodnevno uporabo. Hitro so se umazale, razpokale in izgubile svojo strukturo.

Poleg tega niso nudile enake ravni varnosti kot sodobne črne pnevmatike, kar je bilo ključno za razvoj avtomobilske industrije.

Kaj pravijo strokovnjaki

Razvoj črnih pnevmatik ni bil naključen, temveč rezultat tehničnih izboljšav. Dodajanje ogljikove črnine bistveno izboljša mehanske lastnosti pnevmatik in njihovo odpornost. Zagotavlja tudi zaščito pred ultravijoličnimi žarki in toploto, piše Science ABC.

Ali bomo kdaj spet videli bele pnevmatike?

Čeprav se občasno pojavljajo eksperimentalni modeli in oblikovalski poskusi, bele pnevmatike danes nimajo prave prihodnosti. Funkcionalnost in varnost ostajata na prvem mestu, zato črna barva ostaja standard. V določenih primerih se sicer pojavljajo dekorativni elementi, kot so beli robovi, vendar jedro pnevmatike ostaja črno.

avtomobilske pnevmatike črne pnevmatike razlog za črno barvo ogljiova črnina vzdržljivost pnevmatik pnevmatike črni ogljik avtomobilske komponente
