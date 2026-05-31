Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje

Klimatska naprava v avtomobilu deluje tako, da hladi zrak preko uparjalnika, kjer se med procesom ustvarja kondenzacija. Po pojasnilih avtomobilskih strokovnjakov se ta vlaga običajno odvaja iz vozila in jo pogosto opazimo kot kapljanje pod avtomobilom. Težava nastane, ko voznik ugasne motor takoj po delovanju klimatske naprave. Uparjalnik ostane hladen in moker, brez pretoka zraka, ki bi ga posušil. Tako nastane idealno okolje za razvoj bakterij, plesni in glivic.

Zakaj se v avtomobilu pojavi neprijeten vonj

Neprijeten vonj se najpogosteje pojavi zaradi vlage, ki ostane ujeta v prezračevalnem sistemu.

Po podatkih strokovnjakov, ki jih navaja Auto Express, se neprijeten vonj najpogosteje pojavi zaradi vlage, ki ostane ujeta v prezračevalnem sistemu. Ta vlaga omogoča razmnoževanje mikroorganizmov, ki se ob ponovnem vklopu klimatske naprave razširijo po kabini. Strokovnjaki iz Healthline pojasnjujejo, da lahko vdihavanje zraka z bakterijami in plesnijo povzroči draženje dihal, kašelj, kihanje in poslabšanje alergij, kar je še posebej problematično pri občutljivih osebah.

Zakaj je ključno, da klimo izklopite pred motorjem

Avtomobilski serviserji poudarjajo, da je ena najpreprostejših rešitev za preprečevanje smradu zelo preprosta: klimatsko napravo je treba izklopiti nekaj minut pred ugašanjem motorja, medtem ko ventilator še vedno deluje. Po priporočilih avtomobilskih strokovnjakov to omogoča, da se uparjalnik postopoma posuši, kar bistveno zmanjša možnost razvoja bakterij in plesni.

Zakaj je ta majhna navada pomembna za vaš denar

Če se vlaga v sistemu kopiči dalj časa, lahko pride do dražjih težav. Po navedbah avtomobilskih servisov, ki jih povzema Car and Driver, se lahko zamašijo filtri, poškoduje uparjalnik ali pa se razvije trajen neprijeten vonj, ki ga je težko odpraviti brez profesionalnega čiščenja. V takih primerih vozniki pogosto posegajo po dragih dezinfekcijah klimatskega sistema ali menjavi komponent, čeprav bi se težavi lahko izognili s preprosto navado.

Kako pravilno uporabljati klimatsko napravo v avtomobilu

Strokovnjaki priporočajo, da nekaj minut pred koncem vožnje izklopite hlajenje, vendar pustite ventilator delovati. Tako se notranji deli sistema posušijo in zmanjša se možnost nastanka vlage. Če se neprijeten vonj že pojavi, je priporočljivo zamenjati filter kabine in opraviti temeljito čiščenje sistema, saj se vonj pogosto vrača, dokler se ne odpravi glavni vzrok.

Preprosta navada, ki prepreči velike težave

Čeprav se zdi izklop klimatske naprave pred ugašanjem motorja nepomemben, lahko bistveno vpliva na delovanje sistema in kakovost zraka v vozilu. Redno upoštevanje tega nasveta podaljša življenjsko dobo klimatske naprave, izboljša udobje vožnje in prepreči nepotrebne stroške.

