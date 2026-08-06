Zakaj nekateri vozniki na vzvratno ogledalo privežejo belo krpo?

Kot poroča srbski portal Kurir, se bela krpa ali brisača na avtomobilu v nekaterih državah uporablja kot neformalno opozorilo drugim udeležencem v prometu. Njen pomen pa ni povsod enak in se lahko razlikuje glede na okoliščine.

Sporočilo za druge voznike

Če je avtomobil zaradi okvare obstal ob cesti, lahko bela krpa na vidnem mestu drugim sporoča, da vozilo ni zapuščeno. Voznik je lahko začasno odsoten, ker je odšel po pomoč, poiskat servis ali urediti drug način, kako odstraniti vozilo z nevarnega mesta. S tem želi druge voznike in morebitne pristojne službe opozoriti, da se bo k vozilu vrnil in ga poskušal čim prej odstraniti z nevarnega mesta. V Združenih državah naj bi se kot takšen znak uporabljala predvsem bela tkanina, pri čemer ni nujno, da gre prav za brisačo. Pomembno je, da je predmet dovolj viden, da lahko opozori druge udeležence v prometu.

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Bela krpa ima lahko tudi drugačen pomen

Pomen takšnega znaka pa ni povsod enak. Kot navaja Kurir, se lahko bela tkanina v nekaterih primerih uporablja tudi kot opozorilo, da je v vozilu bolna ali poškodovana oseba, ki potrebuje nujno zdravniško pomoč. V takšnih primerih naj bi bil njen namen predvsem opozoriti druge udeležence v prometu, da je situacija nujna in da je treba biti do vozila še posebej previden.

Bela krpa ni uradna prometna signalizacija

Pomembno pa je poudariti, da bela krpa ali brisača ni univerzalno priznan prometni znak in nima povsod enakega pomena. Njena uporaba je odvisna od države in lokalnih navad, zato je ne gre enačiti z uradnimi znaki za vozila na nujni vožnji. Tudi če voznik prevaža osebo, ki potrebuje nujno zdravniško pomoč, mora upoštevati prometne predpise in signalizacijo. Bela krpa sama po sebi vozilu ne daje posebnih pravic ali prednosti v prometu.

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Navada iz časov pred mobilnimi telefoni

Uporaba bele krpe sega v čas, ko mobilni telefoni še niso bili del vsakdanjega življenja. Če se je avtomobil pokvaril in je moral voznik poiskati pomoč, je lahko z belo ruto ali drugo belo tkanino opozoril, da vozilo ni zapuščeno in da se bo k njemu vrnil. Čeprav je danes takšna praksa zaradi mobilnih telefonov in služb za pomoč na cesti precej manj poznana, se je ponekod ohranila do danes. Kot piše Kurir, gre predvsem za neformalno navado, katere pomen se lahko razlikuje glede na državo in okoliščine.

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