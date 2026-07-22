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will smith
Visoki obrati

Will Smith na Hrvaškem ostal brez besed: 'Česa takega še nisem doživel'

B.R.
22. 07. 2026 09.01
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Hollywoodski igralec in glasbenik Will Smith se te dni potepa po Hrvaški, eden najbolj nepozabnih trenutkov njegovega potovanja pa je bila vožnja z električnim hiperavtomobilom Nevera. Zvezdnik po adrenalinskem doživetju navdušenja ni mogel skriti.

Obisk, ki ga bo Will Smith še dolgo pomnil

Kot poroča hrvaški portal Index.hr, je Will Smith med obiskom Hrvaške obiskal kampus podjetja Rimac, kjer ga je sprejel Mate Rimac. Igralec si je želel od blizu spoznati tehnologijo, s katero je hrvaško podjetje v zadnjih letih postalo eno najbolj prepoznavnih imen v svetu električnih športnih avtomobilov.

Vrhunec obiska je bila vožnja z modelom Nevera. Smith je sedel na sovoznikov sedež, Mate Rimac pa je prevzel volan in slavnemu gostu pokazal, česa je avtomobil sposoben.

Will Smith
Will Smith FOTO: AP

Pospešek, ki ga ni pustil ravnodušnega

Že ob prvem silovitem pospešku z aktiviranim sistemom Launch Control je bilo jasno, da je igralec ostal brez sape. Na videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti njegovo presenečenje in navdušenje, med vožnjo pa je predstavil tudi Mateja, ki je zasnoval in izdelal avtomobil z okoli dva tisoč konjskimi močmi.

Podjetje Rimac Automobili navaja, da Nevera razvije največjo moč 1.914 konjskih moči in velja za enega tehnološko najnaprednejših serijskih električnih hiperavtomobilov na svetu. Njene zmogljivosti že več let navdušujejo avtomobilske strokovnjake, med njimi tudi novinarje revije Top Gear, ki so avtomobil označili za enega najbolj impresivnih dosežkov sodobne avtomobilske industrije.

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Mate Rimac mu je pokazal tudi drugo plat Nevere

Adrenalina s tem še ni bilo konec. Mate Rimac je Willu Smithu predstavil tudi nadzorovano drsenje oziroma drift, pri katerem je Nevera na asfaltu puščala sledi gum, okoli avtomobila pa se je dvigal gost dim.

Kot poroča Dnevnik.hr, je igralec celotno dogajanje snemal z mobilnim telefonom in navdušeno komentiral vsak nov manever. Njegovi odzivi so jasno pokazali, da česa podobnega še ni doživel.

'Nikoli v življenju še nisem doživel česa takega'

Po koncu vožnje je Will Smith stopil iz avtomobila z nasmehom na obrazu in priznal, da ga je izkušnja povsem prevzela. "Nikoli v življenju še nisem doživel česa takega," je dejal po adrenalinski vožnji.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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