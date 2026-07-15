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Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila

B.R.
15. 07. 2026 03.30
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Njihovo stanje neposredno vpliva na moč motorja, porabo goriva in zanesljivost zagona vozila, zato je pravočasno prepoznavanje obrabe izjemno pomembno za vsakodnevno vožnjo.

Kaj so vžigalne svečke in kako delujejo

Vžigalne svečke ustvarjajo električno iskro, ki v valju motorja vžge mešanico goriva in zraka. Kot pojasnjujejo strokovnjaki pri Bosch Automotive, gre za enega najbolj obremenjenih delov motorja, ki deluje v ekstremnih temperaturnih in tlačnih pogojih. Brez pravilnega delovanja svečk motor ne more učinkovito delovati, kar se hitro pokaže v slabši zmogljivosti.

Najpogostejši simptomi obrabljenih vžigalnih svečk

Obraba svečk se najpogosteje pokaže skozi več jasnih znakov. Po tehničnih smernicah proizvajalca NGK Spark Plugs so tipični simptomi neenakomeren tek motorja, težji zagon, povečana poraba goriva in občutna izguba moči.

Strokovni vodniki, kot jih navaja AutoZone, dodajajo, da lahko voznik opazi tudi tresenje motorja v prostem teku ali celo preskakovanje vžiga, kar je jasen znak, da svečke ne ustvarjajo več stabilne iskre. V nekaterih primerih se prižge tudi opozorilna lučka motorja.

Vžigalne svečke ustvarjajo električno iskro, ki v valju motorja vžge mešanico goriva in zraka.
Vžigalne svečke ustvarjajo električno iskro, ki v valju motorja vžge mešanico goriva in zraka. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je čas za menjavo vžigalnih svečk

Interval menjave je odvisen od tipa svečk in vozila. Po podatkih avtomobilskih strokovnjakov pri AAA Automotive se klasične svečke običajno menjujejo med trideset tisoč in šestdeset tisoč kilometri, medtem ko lahko naprednejše iridijeve ali platinske zdržijo bistveno dlje.

Pomembno je razumeti, da ne gre samo za prevožene kilometre. Kot opozarjajo pri Bosch Automotive, na življenjsko dobo vplivajo tudi slog vožnje, kakovost goriva in rednost vzdrževanja motorja.

Kaj vpliva na življenjsko dobo svečk

Na obrabo svečk vpliva več dejavnikov. Med najpogostejše sodijo pogoste kratke mestne vožnje, slabša kakovost goriva in nepravilno delovanje vžigalnega sistema. Kot poročajo tehnični strokovnjaki pri NGK Spark Plugs, se obraba pospeši tudi pri motorjih, ki so pogosto izpostavljeni visokim obremenitvam ali neustreznemu vzdrževanju.

Prav tako lahko nepravilna mešanica goriva povzroči nalaganje oblog na elektrodah, kar zmanjša učinkovitost iskre in s tem poslabša delovanje motorja.

Interval menjave je odvisen od tipa svečk in vozila.
Interval menjave je odvisen od tipa svečk in vozila. FOTO: Adobe Stock

Kako poteka menjava vžigalnih svečk

Menjava svečk je razmeroma enostaven servisni postopek, vendar zahteva natančnost. Kot pojasnjujejo v servisnih priročnikih, ki jih uporablja AutoZone, je pomembno, da se uporabi pravilen navor privijanja in ustrezne svečke za določen tip motorja.

Pri novejših motorjih je pogosto priporočljivo, da menjavo opravi strokovno usposobljen mehanik, saj lahko nepravilna montaža povzroči poškodbe navojev ali slabše tesnjenje v glavi motorja.

Pravilno delujoče vžigalne svečke zagotavljajo stabilno delovanje motorja, nižjo porabo goriva in manj emisij. Redno preverjanje njihovega stanja je zato ena izmed osnovnih, a pogosto spregledanih nalog pri vzdrževanju vozila, ki dolgoročno pomembno vpliva na zanesljivost in učinkovitost avtomobila.

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