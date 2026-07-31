To je najslabši čas za pranje avtomobila

Posledice niso le estetske. Nepravilno pranje v vročini lahko povzroči madeže, poškodbe zaščitnega sloja laka in celo dodatne stroške pri poliranju ali korekciji barve.

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Zakaj je vroča pločevina problem?

Temna vozila lahko na poletnem soncu dosežejo temperature tudi precej nad temperaturo zraka. Ko na tako segreto površino nanesemo vodo, šampon ali aktivno peno, se tekočina začne skoraj takoj sušiti. To pomeni, da čistila nimajo časa učinkovito razgraditi umazanije, temveč za seboj pogosto pustijo sledi in madeže. Po navedbah strokovnjakov podjetja Autoglym je idealno, da je površina vozila pred pranjem hladna na dotik, saj imajo čistila tako dovolj časa za delovanje, ne da bi se posušila še pred izpiranjem

icon-expand Ste že kdaj opazili bele kroge na sveže opranem avtomobilu? Najverjetneje gre za mineralne obloge iz trde vode. FOTO: Shutterstock

Voda je lahko sovražnik laka

Ste že kdaj opazili bele kroge na sveže opranem avtomobilu? Najverjetneje gre za mineralne obloge iz trde vode. Na soncu kapljice izhlapijo bistveno hitreje, minerali pa ostanejo na laku in steklu. Če se to ponavlja pogosto, lahko pustijo trajne sledi, ki jih običajno ni mogoče odstraniti zgolj z novim pranjem. To je še posebej opazno na črnih, temno modrih in drugih temnejših barvah vozil.

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Sonce pospeši vse. Tudi napake.

Visoke temperature ne vplivajo le na vodo, temveč tudi na avtomobilsko kozmetiko. Šamponi, čistila in zaščitni premazi se na vroči površini pogosto sušijo hitreje, kot so bili zasnovani, zato lahko za seboj pustijo lise, megličast videz ali neenakomeren sijaj. Pri nekaterih močnejših čistilih lahko dolgotrajna izpostavljenost soncu poveča tudi obremenitev gumijastih in plastičnih delov, ki se poleti že tako soočajo z UV-sevanjem in visokimi temperaturami.

icon-expand Pri nekaterih močnejših čistilih lahko dolgotrajna izpostavljenost soncu poveča tudi obremenitev gumijastih in plastičnih delov. FOTO: Shutterstock

Kdaj je najboljši čas za pranje avtomobila?

Če želite doseči najboljši rezultat, strokovnjaki priporočajo pranje:

- zgodaj zjutraj ali pozno zvečer,

- v senci oziroma pod nadstreškom,

- ko je karoserija hladna na dotik. Če avto stoji na soncu, ga pred pranjem najprej prestavite v senco in počakajte nekaj minut, da se površina ohladi.

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Napaka, ki jo dela presenetljivo veliko voznikov

Po pranju mnogi preprosto sedejo v avto in odpeljejo. Pri tem računajo, da bo veter opravil svoje. V resnici pa na karoseriji ostanejo kapljice vode, ki po izhlapevanju pustijo madeže vodnega kamna in drugih mineralov. Zato profesionalni čistilci vozil priporočajo uporabo kakovostne mikrofibrne krpe, s katero vozilo po pranju temeljito osušimo. Tako preprečimo nastanek madežev in ohranimo lepši sijaj laka.

Še en razlog za previdnost: poletje je za avto zahtevnejše, kot si mislite

Visoke temperature ne obremenjujejo le laka. Po podatkih avtomobilskih organizacij AA in AAA vročina dodatno obremenjuje pnevmatike, akumulator, hladilni sistem in druge ključne komponente vozila. Redno vzdrževanje je zato v poletnih mesecih še pomembnejše.

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