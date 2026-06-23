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Vrane postajajo vse večji problem za lastnike vozil

Moškisvet.com
23. 06. 2026 15.11
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Se je na vašem avtomobilu pojavila vdolbina na pokrovu motorja ali drugem delu karoserije? Morda so krive vrane.

Številna slovenska in hrvaška mesta se soočajo z nepričakovano težavo: vse večjim številom vran, ki so tudi vedno bolj aktivne. V zadnjem času povzročajo velike težave državljanom. Poleg tega, da pogosto kopljejo po smeteh in jih raznašajo, so precej otežile življenje tudi nekaterim lastnikom avtomobilov.

V boju za hrano pogosto mečejo hrano (oreške itd.) in odpadke z višine, pri čemer pa lahko največjo škodo povzroči pločevinka.

Vrane lahko s svojimi ostrimi kremplji poškodujejo barvo vozila, njihovi iztrebki pa so jedki in lahko trajno poškodujejo karoserijo.
Vrane lahko s svojimi ostrimi kremplji poškodujejo barvo vozila, njihovi iztrebki pa so jedki in lahko trajno poškodujejo karoserijo. FOTO: Shutterstock

Kakšni so preventivni ukrepi?

Težava ni le estetska. Vrane lahko s svojimi ostrimi kremplji poškodujejo barvo vozila, njihovi iztrebki pa so jedki in lahko trajno poškodujejo karoserijo.

Strokovnjaki priporočajo preventivne ukrepe, kot so pokrivanje vozila s ponjavo, redno čiščenje avtomobila, vsekakor pa tudi najboljšo zaščitno rešitev – parkiranje v zaprtih prostorih, kadar koli je to mogoče.

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Vir: Index

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