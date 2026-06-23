Vrane postajajo vse večji problem za lastnike vozil

Številna slovenska in hrvaška mesta se soočajo z nepričakovano težavo: vse večjim številom vran, ki so tudi vedno bolj aktivne. V zadnjem času povzročajo velike težave državljanom. Poleg tega, da pogosto kopljejo po smeteh in jih raznašajo, so precej otežile življenje tudi nekaterim lastnikom avtomobilov.
V boju za hrano pogosto mečejo hrano (oreške itd.) in odpadke z višine, pri čemer pa lahko največjo škodo povzroči pločevinka.
Kakšni so preventivni ukrepi?
Težava ni le estetska. Vrane lahko s svojimi ostrimi kremplji poškodujejo barvo vozila, njihovi iztrebki pa so jedki in lahko trajno poškodujejo karoserijo.
Strokovnjaki priporočajo preventivne ukrepe, kot so pokrivanje vozila s ponjavo, redno čiščenje avtomobila, vsekakor pa tudi najboljšo zaščitno rešitev – parkiranje v zaprtih prostorih, kadar koli je to mogoče.
Vir: Index